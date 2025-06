Death Stranding 2 – Mehr als ein Spiel – ein emotionales Kunstprojekt

Am Rande des diesjährigen Summer Game Fest gewährte Hideo Kojima einen ausführlichen Einblick in „Death Stranding 2: On the Beach“, das am 26. Juni 2025 exklusiv für PlayStation 5 erscheinen wird. Neben einem neuen Trailer stand vor allem das Thema „Verbindung“ im Zentrum der Präsentation – nicht nur als narrative Basis des Spiels, sondern auch als gelebtes Motto der Entwicklung.

Einblick hinter die Kulissen

Ein besonderer Fokus der nächtlichen Präsentation lag auf den Produktionsbedingungen, die sein Studio Kojima Productions mit einem Augenzwinkern darstellte: Performance-Capture-Szenen in engen Anzügen, technische Vorrichtungen an den Köpfen der Darsteller und ein „grauer Raum voller Wahnsinn“, wie es Schauspieler Troy Baker formulierte. Trotz des Chaos hinter den Kulissen sei das Ergebnis auf dem Bildschirm jedes Mal eine Überraschung – und regelmäßig besser als das, was sich die Beteiligten im Kopf ausmalen konnten.

Baker, der erneut in seine Rolle als antagonistischer Higs schlüpft, sprach von einem persönlichen Moment in der Zusammenarbeit mit Kojima: „Du hast mir vor Jahren einen Job gegeben und gesagt, du arbeitest an etwas Großem – du hast Wort gehalten.“ Diese Loyalität zieht sich durch das gesamte Projekt, das nicht nur bekannte Darsteller wie Norman Reedus und Léa Seydoux zurückbringt, sondern auch neue kreative Köpfe involviert.

Musik als integraler Bestandteil

Besondere Aufmerksamkeit galt der Musik, komponiert von Yoann Lemoine alias Woodkid, der in „Death Stranding 2“ eine zentrale Rolle einnimmt. Die Zusammenarbeit mit Kojima beschreibt er als außergewöhnlich offen: „Ich hatte so viel kreativen Freiraum wie selten zuvor. Musik kam dieses Mal nicht am Ende der Produktion, sondern von Anfang an.“

Woodkid kündigte außerdem ein begleitendes Soundtrack-Album an, das bereits am 13. Juni 2025 erscheinen wird – noch vor dem Spiel. Die Kollektion enthält über ein Dutzend Tracks, darunter auch „To the Wilder“, in einer besonderen Version gesungen von der Schauspielerin Elle Fanning. Der Titel sei emotional aufgeladen und spiegele zentrale Themen des Spiels wider. Kojima selbst versprach: „Wenn dieser Song im Spiel erklingt, fließen die Emotionen – im wahrsten Sinne des Wortes.“

Mehr als nur ein Spiel

Kojima betonte mehrfach, dass die Entstehung von „Death Stranding 2“ stark durch die globale Pandemie beeinflusst wurde. Die daraus entstandene Isolation und Unsicherheit seien zentrale Elemente des Spiels. „Es geht um Verbindung – und diese Verbindung war auch während der Entwicklung spürbar. Ohne diese Menschen und ohne euch hätte ich das Spiel nicht machen können“, so Kojima in seinem Schlusswort.

Auch die Konzerttour zur Musik des Spiels wurde erneut erwähnt: Ab November soll eine orchestrale Death Stranding-Tour in mehreren Ländern stattfinden, bei der unter anderem auch Woodkid und andere beteiligte Musiker auftreten könnten.

„Death Stranding 2: On the Beach“ verspricht, mehr zu sein als nur eine Fortsetzung. Die Präsentation auf dem Summer Game Fest zeichnete ein Bild von einem Projekt, das gleichermaßen künstlerisch wie persönlich aufgeladen ist. Zwischen hochkarätigem Cast, internationaler Zusammenarbeit und tief verankerter Emotionalität entwickelt sich Death Stranding 2 zum bisher ambitioniertesten Werk von Kojima Productions.

Die komplette Präsentation gibt es nachfolgend, einschließlich einiger Gameplay-Szenen.