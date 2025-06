Death Stranding 2: Neuer Trailer zeigt Gameplay und ernste Bedrohung

Hideo Kojima hat einen neuen Trailer zu Death Stranding 2: On The Beach veröffentlicht. Im Mittelpunkt: ein weiteres Mal Sam Porter Bridges, der das Chiral-Netzwerk in den gefährdeten Süden ausweiten soll. Die Welt steht erneut am Abgrund – durch Zeitregen, Erdbeben und eine zunehmende Kontamination.

Das Video zeigt neue Gameplay-Elemente, darunter anpassbare Ausrüstung, Kooperationsmechaniken und Werkzeuge wie der Aufbau von Wachtürmen. Auch bekannte Gefahren wie Voidouts bleiben Teil des Spiels.

Konkrete Release-Infos fehlen weiterhin. Kojima Productions betont jedoch, dass die Spielerinnen und Spieler wieder eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau der Welt spielen sollen.