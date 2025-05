Death Stranding 2 ohne DLC – Hideo Kojima bricht mit alten Gewohnheiten

In einer Branche, in der Live-Service-Modelle und Season-Pässe zum guten Ton gehören, geht Hideo Kojima erneut seinen eigenen Weg. Der gefeierte Game-Designer hat bestätigt: Für Death Stranding 2: On the Beach sind derzeit keine episodischen DLCs geplant. Warum? Weil sie laut Kojima schlicht nicht mehr zeitgemäß sind.

In der 19. Episode seiner Radiosendung KOJI10 sprach Kojima offen über seine Haltung gegenüber kostenpflichtigen Erweiterungen. Die Aussage: DLCs, wie man sie aus der letzten Konsolengeneration kennt, seien überholt – das Publikum wolle heute etwas anderes. Eine mutige Aussage in einer Zeit, in der Studios oft lieber nachliefern, statt ein Spiel direkt fertigzustellen.

Ein Spiel, das für sich allein stehen soll

Kojima Productions plant, Death Stranding 2 nach dem Release lediglich mit Bugfixes, Qualitätsverbesserungen und eventuell ein paar zusätzlichen Inhalten zu unterstützen – keine Story-DLCs, keine Missionspakete. Kojima deutete an, dass man sich darauf konzentrieren wolle, ein geschlossenes, vollständiges Spielerlebnis zu liefern, das nicht künstlich verlängert oder nachträglich monetarisiert wird.

Dabei handelt es sich keineswegs um eine spontane Entscheidung. Ursprünglich war Death Stranding 2 sogar als DLC oder Erweiterung des ersten Teils konzipiert – eine Art „1.5-Version“, in der Spieler neue Kontinente erkunden sollten. Die Idee wurde verworfen, unter anderem wegen der Pandemie, aber auch, weil Kojima ein größeres, visionäreres Projekt im Sinn hatte. Stattdessen entstand eine eigenständige Fortsetzung – mit neuen Mechaniken, neuen Erzählformen und einer klaren Absage an klassische DLC-Modelle.

Dazu gehört auch, dass die Story dieses Mal deutlich verständlicher sein wird, sodass sich Neulinge besser darin zurechtfinden.

Verborgene Features und kreative Umwege

Ebenfalls Thema in der Radiosendung: ein verworfenes Haarsystem, das Sam Bridges eine dynamische Bart- und Frisurpflege erlaubt hätte. Spieler hätten ihn rasieren, färben und stylen können – sogar mit wachstumsbasierten Veränderungen über die Zeit. Warum das Feature gestrichen wurde? Weil Sam kein Spieleravatar im klassischen Sinn sei, sondern eine festgelegte Figur mit narrativer Bedeutung.

Auch das ursprüngliche Konzept von Death Stranding 2 hatte eine ganz andere Ausrichtung. Die Idee: eine Art „Post-COVID-Weltreise“, in der der Tod das Fliegen unmöglich macht – eine Allegorie auf soziale Isolation und physische Grenzen. Geblieben davon ist lediglich der Anfang des Spiels, der einst als Post-Credit-Szene für den Director’s Cut gedacht war. Der Rest wurde verworfen, angepasst – und neu erfunden.

Kojima bleibt sich treu. Death Stranding 2 ist kein Produkt für die ewige Monetarisierung, sondern ein Statement gegen Content-Zwang und für kreative Integrität. In einer Branche, in der Trends oft über Inhalt siegen, geht Kojima einmal mehr den entgegengesetzten Weg – und das ist vermutlich genau das, was seine Fans erwarten.