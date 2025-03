Death Stranding 2: On the Beach – Alle Infos zum SXSW-Panel, Release und Editionen

Am heutigen Abend findet im Rahmen der SXSW Conference ein exklusives Panel zu Death Stranding 2: On the Beach statt. Hideo Kojima selbst wird gemeinsam mit Norman Reedus, Troy Baker und Woodkid auftreten. Der Livestream startet um 22:00 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation.

Hideo Kojima gibt exklusive Einblicke

Wie gewohnt wird Kojima das Publikum mit seinen kryptischen Andeutungen fesseln. Gibt es neue Gameplay-Mechaniken? Werden endlich Details zu den neuen Charakteren enthüllt? Die Erwartungen sind hoch, denn Kojimas Mischung aus Kino, Philosophie und Game-Design verspricht einmal mehr ein außergewöhnliches Erlebnis.

Zusätzlich zum Panel wird es einen Pop-up-Shop mit exklusiven Death Stranding 2-Artikeln geben. Welche Sammlerstücke genau angeboten werden, ist noch geheim – doch Fans sollten sich auf verlockende Merchandise-Angebote einstellen.

Mehrere physische Editionen geplant

Laut aktuellen Leaks sind mehrere physische Editionen in Vorbereitung. Bestätigt ist, dass Death Stranding 2 als Standardversion auf Disc erscheinen wird. Zudem ist eine Collector’s Edition geplant, die in Nordamerika und Europa erhältlich sein wird. Eine Veröffentlichung in anderen Regionen ist noch unklar.

Preise der physischen Ausgaben:

Death Stranding 2: On the Beach – Standard Edition: 79,99 Euro

Death Stranding 2: On the Beach – Collector’s Edition: 229,99 USD

Die Inhalte der Collector’s Edition sind derzeit nicht bekannt. Die Vorbestellungen könnten laut dem Leak jedoch noch im März 2025 starten.

Eine düstere Fortsetzung mit neuen Gesichtern

Die Story von Death Stranding 2 setzt die Reise von Sam (Norman Reedus), Fragile (Léa Seydoux) und dem Antagonisten Higgs (Troy Baker) fort. Neu mit dabei sind unter anderem Elle Fanning, Shioli Kutsuna und der gefeierte Regisseur George Miller.

Thematisch bleibt Kojima seiner Linie treu: Die Fortsetzung beschäftigt sich erneut mit Verbindungen und Isolation – allerdings mit einer dunklen Wendung. Eine zentrale Frage steht im Raum: Hätten wir uns überhaupt verbinden sollen? Dies könnte darauf hindeuten, dass Kojima tiefere philosophische Ebenen auslotet als je zuvor.

Die 1987 gegründete SXSW hat sich als eines der wichtigsten Kultur- und Technikfestivals etabliert. Mit einer Mischung aus Musik, Film, Technologie und Gaming bietet sie die ideale Plattform für ein Prestige-Projekt wie Death Stranding 2. Ob Kojima bei diesem Auftritt weitere Geheimnisse lüftet? Die Fans hoffen es – und wir bleiben gespannt!