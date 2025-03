Death Stranding 2: On the Beach – Offizieller Roman angekündigt, die Alternative zum Spiel

Wer mit dem Gameplay-Konzept von Death Stranding nicht so viel anfangen kann, die spannende Story aber dennoch nicht verpassen möchte, hat mit Death Stranding 2 wieder eine hervorragende Alternative. Ähnlich wie der erste Teil wird auch Death Stranding 2: On the Beach eine offizielle Romanfassung von Hitori Nojima erhalten.

Death Stranding 2: On the Beach Roman erscheint zeitgleich

Leserfreunde, die sich schon vor dem Spielstart über Death Stranding 2: On the Beach freuen möchten, können dies mit der offiziellen Romanfassung tun. Autor Kenji Yano verfasste das Buch unter dem Pseudonym „Hitori Nojima“, veröffentlicht es bei Shinchosha Publishing Co., Ltd. und es erscheint am 25. Juni 2025 – einen Tag vor dem offiziellen Spielstart.

Kenji Yano ist kein Unbekannter darin, Hideo Kojimas Spiele als Romane zu adaptieren. Zu seinen bisherigen Werken gehören die offiziellen Romanfassungen von „Death Stranding“, „Metal Gear Solid: Peace Walker“, „Metal Gear Solid: Substance“ und „Metal Gear Solid: The Phantom Pain“. Während das Skript des finalen Spiels wahrscheinlich Tausende von Seiten umfassen wird, um Gameplay, Nebenmissionen und Ähnliches zu berücksichtigen, gelang es Yano, die Hauptgeschichte für den Roman auf 576 Seiten zusammenzufassen.

Death Stranding 2 Roman

Preis und Verfügbarkeit

Der Listenpreis für den offiziellen Roman Death Stranding: On the Beach beträgt 1.045 JPY (ca. 10 Euro). Das Buch lässt sich in der japanischen Fassung auf der offiziellen Webseite von Shinchosha Publishing vorbestellen. Die Bände 1 und 2 der Romanfassungen von Death Stranding wurden offiziell ins Englische übersetzt und als Hörbuch veröffentlicht, sodass Fans hoffentlich dasselbe für die Romane von Death Stranding: On the Beach erwarten können.

Kojima Productions scheint die Werbung für Death Stranding 2: On the Beach voll auszuschöpfen. Das Spiel wird nicht nur einen offiziellen Roman enthalten, sondern auch eine Reihe limitierter Uhren, die auf der Uhr im Spiel basieren, die einer der neuen Charaktere trägt. Für besonders ambitionierte Fans wird es außerdem eine Collector’s Edition geben.