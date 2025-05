Death Stranding 2: On the Beach – Story und der einsame Weg zurück in die Zivilisation

Elf Monate sind vergangen, seit Sam Porter Bridges die zerklüftete Welt von Death Stranding wieder miteinander verband. Frieden? Fehlanzeige. Stattdessen beginnt mit Death Stranding 2: On the Beach ein neues Kapitel, das sich nicht mit einem gemächlichen Aufbau begnügt – sondern dich direkt in einen Sturm aus Naturgewalten, neuen Technologien und philosophischen Abgründen schleudert. Neue Eindrücke aus der Story, dem Gameplay und der Technik dahinter teilt der PlayStation Blog in einer Vorschau.

Von Mexiko bis ans Ende der Welt

Was als ruhiges Leben mit Bridge-Baby Lou beginnt, endet für Sam in einer Mission, die größer kaum sein könnte: Von Mexiko über den Pazifik bis ins Herz Australiens – ein Kontinent, der ebenso zerrissen ist wie die Menschen, die ihn bewohnen. Fragile bittet, Sam liefert. Doch was als logistische Herausforderung beginnt, wird schnell zu einer Odyssee durch eine vom „Beach“ zersetzte Realität.

Im Vergleich zum ersten Teil ist der Erzählrhythmus deutlich angezogen. Hideo Kojima verzichtet auf lange Einführungen und entlässt den Spieler schon früh mit einer Fülle an Ausrüstung, neuen Gebäudetypen und Transportmitteln in die Welt. Wer Death Stranding verpasst hat, wird dank des neuen „Recap“-Features im Menü und dem spielinternen „Corpus“-Lexikon aber nicht im Regen stehen gelassen.

Next-Gen-Ästhetik trifft Naturgewalt

Grafisch ist Death Stranding 2: On the Beach eine Wucht. Die PS5 wird voll ausgereizt – und das merkt man. Schon der erste Abschnitt in Mexiko beeindruckt mit fotorealistischen Wüstenlandschaften. Der Wind wirbelt Staub auf, jeder Felsen wirft präzise Schatten. Australien übertrifft das noch: Regenwälder, Buschland, sengende Sonne. Ein Tierschutzgebiet mit lebensechten Kängurus, Koalas und Wallabys wirkt beinahe dokumentarisch. Wer mag, schaltet in die neue „Luftkamera“-Ansicht und genießt die Weite der Welt aus der Vogelperspektive.

Untermalt wird das Ganze von einem erneut fantastischen Soundtrack, der mit jeder Lieferung eine kleine emotionale Belohnung setzt. Der Moment, wenn sich nach Stunden des Marschs Musik erhebt – das kann nur Death Stranding.

Ausrüstung, Taktik und Spielstil

Ein Highlight ist die Vielfalt an Ausrüstung und Herangehensweisen: Motorräder, Lastwagen, neue Gebäude – du baust, was du brauchst. Wer nicht kämpfen will, nutzt Rauchgranaten oder weicht mit cleveren Routen den Konflikten aus. Der neue Tag-Nacht-Zyklus bietet zusätzliche taktische Tiefe: Bei Tageslicht sieht man besser – wird aber auch leichter entdeckt. Nachts kann man sich anschleichen, muss aber mit schlechter Sicht leben.

Naturgewalten mischen ebenfalls mit: Erdbeben, Überschwemmungen, Waldbrände – alles real, alles gefährlich. Bei einem Waldbrand etwa half mir eine „Teerkanone“, um das Feuer einzudämmen – ein kurioses, aber effektives Werkzeug.

Sams Fähigkeiten wachsen dynamisch mit dem Spielstil. Wer oft klettert, wird besser im Gelände. Wer kämpft, wird stärker im Nahkampf. Mit „Erinnerungen“ lassen sich gezielt vier Eigenschaften verbessern: Tragen, Tarnung, Dienstfertigkeit und Kampf. Die Ressource ist knapp, die Entscheidung will gut überlegt sein.

Watcher, MULES & Co: Neue Gegner braucht das Land

Mit den „Watcher“-BTs führt On the Beach eine neue Gegnerklasse ein, die dich durch bloßes Sehen aufspürt. Dazu kommen „Armed Survivalists“, eine neue Fraktion menschlicher Gegner mit tödlicher Feuerkraft. Zum Glück gibt’s neue Waffen: Strommasten, die sich wie Speere schleudern lassen, BT-Hologrammgranaten zur Ablenkung, ausgefeilte Schusswaffen – für Action ist gesorgt.

Ob stiller Bote oder taktischer Kämpfer: Death Stranding 2 lässt dir die Wahl, wie du vorgehst – und belohnt Kreativität ebenso wie Vorsicht.

Heute wurde außerdem der limitierte Dualsense Controller für Death Stranding 2 vorgestellt, der sich ab dem 22. Mai vorbestellen lässt.