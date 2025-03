Death Stranding 2: On the Beach “Stranding Harmony” Concert Series angekündigt

Neben Death Stranding 2: On the Beach wurde eine besondere Konzerttournee angekündigt, um die Musik von Death Stranding zu feiern. Mit einem vollständigen Orchester und begleitenden Sängern wird die ikonische Musik des Spiels in einzigartiger Atmosphäre zum Leben erweckt. Die Tour startet am 8. November 2025 mit einer spektakulären Eröffnungsveranstaltung im Sydney Opera House, bevor sie in 19 weiteren Städten weltweit Halt macht.

Eine musikalische Reise für Porters

Fans von Death Stranding haben nun die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu verbinden und gemeinsam die emotionale Kraft der Musik zu erleben. Die Tour verspricht eine einzigartige Mischung aus orchestral arrangierten Klängen und hochauflösenden Videoprojektionen, die die Schicksalsmomente von Sam Porter Bridges nachzeichnen. Ob intensive Begegnungen, herzzerreißende Abschiede oder epische Kämpfe – die Show lässt die bewegendsten Szenen aus Death Stranding und Death Stranding 2: On the Beach noch einmal aufleben.

Hideo Kojimas Botschaft an die Fans

Die musikalische Untermalung von Death Stranding hat das Spielerlebnis auf eine tiefgehende Ebene gehoben. Kompositionen von Ludvig Forssell, melancholische Klänge von Low Roar und weitere musikalische Meisterwerke prägen die Welt des Spiels. Diese Tour gibt Fans die Gelegenheit, ihre Lieblingssongs in einer noch nie dagewesenen Intensität zu erleben.

Hideo Kojima selbst äußerte sich begeistert über die Tour und den Einfluss der Musik auf die Spieler: „Ich bin überglücklich, dass die Musik von Death Stranding so viele Menschen weltweit berührt hat und diese Weltkonzerttour dadurch möglich wird. Musik macht 80 % dessen aus, was uns emotional bewegt. In Death Stranding ist sie essenziell für die Atmosphäre des Spiels und die Gefühlswelt der Spieler. Ich hoffe, dass diese Lieder – ob melancholisch oder episch – eure Herzen berühren werden.“

Tickets & Termine

Die genauen Tour-Daten und Ticketinformationen können bereits auf der offiziellen Homepage eingesehen werden. Fans sollten sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen lassen, um die Magie von Death Stranding in einer neuen, mitreißenden Dimension zu erleben.

Death Stranding 2: On the Beach erscheint bereits am 26. Juni 2025.