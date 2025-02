Death Stranding 2: On the Beach – Teaser zum State of Play-Auftritt?

Death Stranding 2: On the Beach erscheint exklusiv für PS5 – eine spätere Veröffentlichung auf anderen Plattformen ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Gerüchten zufolge wird der Trailer im Rahmen eines State of Play präsentiert, die angeblich noch diese Woche stattfinden soll . Sollte sich das bewahrheiten, dürften Fans bald neue Einblicke in Kojimas mysteriöses Sequel erhalten.

Laut Kojima ist das Spiel in die entscheidende Entwicklungsphase eingetreten – die härteste, aber auch wichtigste Zeit in der Produktion. Ein Release-Termin bleibt weiter geheim, doch der bevorstehende Trailer könnte endlich ein Veröffentlichungsfenster enthüllen.

Sein neuester Social-Media-Post gibt sogar einen ersten Blick auf die ersten Sekunden des Trailers preis. In einer Szene, die größtenteils in Graustufen gehalten ist, unterhalten sich Fragile und Sam Porter über eine bevorstehende Begegnung mit einer mysteriösen Person.

Hideo Kojima hat den nächsten Teaser zu Death Stranding 2: On the Beach veröffentlicht – und diesmal gibt es handfeste Fortschritte. Laut Kojima befindet sich der Trailer in der finalen Phase der Tonmischung und könnte für den vermuteten State of Play in dieser Woche dienen.

