Death Stranding 2: On the Beach – Tonmischung abgeschlossen, Higgs wird verrückter denn je

Nach rund dreijähriger Zusammenarbeit mit Molinare in London hat Hideo Kojima bekannt gegeben, dass die Tonmischung und das ADR (Automated Dialogue Replacement) für „Death Stranding 2: On the Beach“ abgeschlossen sind. Damit erreicht die Entwicklung des Spiels einen weiteren Meilenstein.

Trotz der geplanten Veröffentlichung am 26. Juni 2025 ist das Team von Kojima Productions mit wichtigen Produktionsschritten bereits weit vorangeschritten. In einem Beitrag auf X teilte Kojima mit: „Tonmischung mit Molinare in London abgeschlossen. Insgesamt rund drei Jahre, inklusive ADR. Vielen Dank. Ein kleiner Toast mit unserem Soundteam und den Leuten bei Molinare.“

Molinare ist ein renommiertes Postproduktionsstudio, das an zahlreichen hochkarätigen Film- und Spieleproduktionen beteiligt war. Die enge Zusammenarbeit mit diesem Studio unterstreicht den hohen Stellenwert, den Kojima der Klangkulisse seines neuen Spiels beimisst.

Higgs eskaliert – und die Fans werden leiden

Bereits im Februar hatte Kojima über eine besonders aufwendige Sprachaufnahme berichtet. Eine zentrale Szene des Spiels wurde mit sechs japanischen Synchronsprechern gleichzeitig aufgenommen, darunter Kenjiro Tsuda, Nana Mizuki und Tomokazu Sugita. Die lange Produktionsdauer dieser Tonaufnahmen zeigt, wie viel Liebe zum Detail in „Death Stranding 2: On the Beach“ steckt.

Neben der Fertigstellung der Tonmischung enthüllte Kojima weitere Details zur Story und den Charakteren. Besonders Higgs, der von Troy Baker gespielte Antagonist, soll in der Fortsetzung noch bizarrer und durchgeknallter auftreten als im ersten Teil. „Higgs ist nicht doppelt oder dreimal besser – es ist hundertmal besser als Death Stranding 1“, sagte Kojima. „Am Ende werdet ihr Higgs sehen und fragen: ‚Was ist das?‘ Und wahrscheinlich werdet ihr den Controller wegwerfen, es ist so lächerlich. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus.“

Auch ein neuer Charakter wurde vorgestellt: Neil, gespielt von Luca Marinelli. Kojima berichtete in einem separaten Beitrag über seine erste Begegnung mit Marinelli und dessen Begeisterung für die „Metal Gear“-Reihe, was letztlich zur Zusammenarbeit führte.

Ein weiterer Meilenstein für Kojima Productions

Mit der abgeschlossenen Tonmischung rückt der Release von „Death Stranding 2: On the Beach“ immer näher. Neben der Einzelspieler-Erfahrung wird es erneut einen asynchronen Online-Multiplayer-Modus geben, ähnlich dem aus dem ersten Teil. Fans dürfen sich also auf eine ebenso eigenwillige wie intensive Spielerfahrung freuen.