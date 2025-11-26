Death Stranding 2: PC-Version rückt näher – ESRB listet Windows-Fassung

Death Stranding 2 hat seine erste offizielle Spur auf dem Weg zum PC bekommen: Die ESRB hat die Windows-Version bewertet, ein Schritt, der üblicherweise nicht ohne Grund passiert. Damit steht fest, dass Sony den PC-Launch früher als erwartet vorbereitet, auch wenn niemand laut darüber spricht.

Death Stranding 2 – ESRB-Rating bestätigt PC-Fassung

Die ESRB hat Death Stranding 2: On the Beach jetzt auch für Windows PC eingestuft. Das Spiel erhielt wie die PS5-Fassung ein „Mature 17+“-Rating, mit bekannten Schlagworten wie Blood and Gore, Violence, Partial Nudity und Strong Language. Der Hinweis wirkt fast wie ein Déjà-vu für Fans des ersten Teils, der kam damals rund acht Monate nach dem PS4-Release auf den PC. Eine ähnliche Wartezeit ist möglich, aber offiziell bestätigt wurde nichts.

Die Einstufung beschreibt das Game als Third-Person-Actiontitel, in dem Spieler erneut Sam Porter Bridges steuern, während er eine fragmentierte Welt miteinander verbinden soll. Das ESRB führt typische Gefahren auf: Kämpfe gegen Menschen, Androiden und übernatürliche Bedrohungen; Waffen von Battle-Guitar bis Maschinengewehr; und Zwischenszenen, die recht deutlich machen, warum das M auf der Packung steht, darunter eine zerschnittene Figur, ein brennender Mann und ein mechanischer Samurai, der Körperteile abtrennt. Selbst das obligatorische F-Wort findet Erwähnung. Der Alltag eines Kojima-Spiels eben.

Sony übernimmt als Publisher

Dass Sony als Publisher für die PC-Version aufgeführt wird, ist ein deutlicher Fingerzeig, das die PC-Offensive des Unternehmens weiterhin gilt. Auch wenn Death Stranding 2 zunächst PS5-exklusiv erschien, dürften PC-Spieler nun recht sicher sein, dass die Wartezeit eher in Monaten als in Jahren gemessen wird.

Für Sony selbst ist der Schritt fast schon ritualisiert. Exklusiv starten, später auf dem PC monetarisieren, und dabei das Franchise langfristig stärken. Warum auch nicht, denn laut den aktuellen Quartalszahlen beschweren PC-Release inzwischen Milliardeneinnahmen.

Worum geht’s in Death Stranding 2 überhaupt?

Der Nachfolger setzt elf Monate nach den Ereignissen des Erstlings an. Sam reist diesmal weit über die Grenzen der ehemaligen Vereinigten Städte hinaus und landet schließlich in einem Australien, das von Naturkatastrophen und bizarren Anomalien gezeichnet ist. Kojima Productions verspricht erweiterte Stealth- und Actionoptionen sowie mehr Bewegungsfreiheit im offenen Gelände. Das Spiel erschien am 26. Juni 2025 exklusiv für PlayStation 5. Eindrücke daraus gibt es noch einmal in meinem Review.

Noch gibt es keinen Termin oder Hinweis auf spezifische PC-Funktionen. Aber die Rating-Veröffentlichung zeigt, dass der Prozess läuft. Sobald Steam oder Epic eine Datenseite freischalten, wird das Bild klarer. Bis dahin bleibt es bei dem, was die ESRB bereits bestätigt hat: die PC-Fassung existiert, und sie ist auf dem Weg.