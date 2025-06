Death Stranding 2: Review-Embargo bestätigt – das nächste Kapitel rückt näher

Hideo Kojima macht keine halben Sachen. Während Fans gespannt auf den neuen Auftritt von Death Stranding 2: On the Beach beim Summer Game Fest am 8. Juni warten, rückt nun auch das Veröffentlichungsdatum der ersten Reviews und Rezensionen in den Fokus: Am Montag, dem 23. Juni, um 14:00 Uhr MEZ endet das offizielle Review-Embargo.

Erste Kritiken zu Death Stranding 2 ab dem 23. Juni

Wer sich ein fundiertes Bild vom Spiel machen will, muss sich noch bis kurz vor dem Launch gedulden. Ab diesem Tag dürfen erste Tests und Bewertungen zu Death Stranding 2 veröffentlicht werden, wie Sony mit der Übersendung entsprechender Review-Muster bestätigt hat. Dieses Datum liegt nicht zufällig kurz vor dem geplanten Release-Zeitraum – sondern soll ein ehrliches Bild davon vermitteln, was die Fans und Spieler von Death Stranding 2 erwarten können.

Damit orientiert man sich an gängigen Strategien in der Branche: Tests erscheinen nicht zu früh, um Spoiler zu vermeiden, aber auch nicht zu spät, um Vorbestellungen und Aufmerksamkeit zu maximieren.

Kojima geht auf Welttour – und die Erwartungen steigen

Das Review-Embargo ist nur ein Baustein einer breit angelegten PR-Kampagne. Schon in dieser Woche wird Kojima beim Summer Game Fest auf der Bühne erwartet. Die Präsentation von Death Stranding 2 wurde als „exklusiver Einblick“ angekündigt – mit Betonung auf dem Exklusiven. Was genau gezeigt wird, ist unklar. Ein neuer Trailer gilt als wahrscheinlich, denkbar wäre aber auch eine Art Performance oder künstlerische Inszenierung, wie sie Kojima bereits in der Vergangenheit geliefert hat.

Ferner kündigte Kojima Productions eine globale Tour an, die bis zur Veröffentlichung des Spiels andauern soll. Die Stationen reichen von Tokio über Paris und London bis nach Lucca, einer für Gaming-Events eher untypischen, aber kulturell bedeutenden Stadt in Italien. Auch das spricht dafür, dass Kojima das Spiel erneut als multimediales Erlebnis inszenieren will – über das eigentliche Gameplay hinaus.

Bis echte Bewertungen vorliegen, bleibt vieles Spekulation. Klar ist: Kojima baut Death Stranding 2 als ein globales Ereignis auf. Zwischen Tourdaten, Showauftritten und Embargo-Zeitpunkten entsteht das Bild eines Spiels, das mehr will als bloß unterhalten – ganz im Stil des ersten Teils. Ob dieser Ansatz ein breites Publikum erreicht oder vor allem die Fans anspricht, wird sich ab dem 23. Juni zeigen.