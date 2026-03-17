Death Stranding 2: „To the Wilder“-Modus und Next-Gen-Features für PS5 angekündigt

Kojima Productions liefert pünktlich zum PC-Launch am 19. März ein massives Inhalts-Update für „Death Stranding 2“, das auch PS5-Spieler mit neuen Herausforderungen und technischem Feinschliff belohnt.

Wer dachte, die Lieferwege zwischen Mexiko und Australien seien bereits anstrengend genug, bekommt nun die Quittung. Der neu angekündigte „To the Wilder“-Modus richtet sich direkt an die Core-Community, die nach dem ultimativen Test ihrer Logistik-Skills sucht.

VR-Training und die Rückkehr alter Dämonen

Hier gibt es kein Zurück: Die Umgebungen werden noch unerbittlicher, die Gegner tödlicher und jede Entscheidung beim Packen des Rucksacks könnte über Erfolg oder das totale Scheitern der Mission entscheiden. Das ist genau die Art von spielerischer Reibung, die das Genre definiert.

Ein besonderes Highlight für Lore-Fans ist das neue VR-Trainingsareal „Trapped in a Strange Realm“. Hier können wir die intensiven Konfrontationen mit Neil erneut erleben. Das ist nicht nur spielerisch wertvoll, um die Kampfmechaniken zu meistern, sondern belohnt uns auch mit neuen kosmetischen Items wie Bandanas für Sam. Dass Kojima nun sogar eine „Chiral Feline“ – eine chirale Katze – in den Private Room und den Fotomodus bringt, zeigt mal wieder die Liebe zum skurrilen Detail, die wir an seinen Welten so schätzen.

Raytracing und Ultrawide-Support

Technisch zieht die PC-Version in Zusammenarbeit mit Nixxes alle Register. Mit DLSS, FSR und XeSS ist für Upscaling auf allen Plattformen gesorgt, während High-End-Nutzer sich über Raytracing für Reflexionen auf Wasser und Teer freuen dürfen. Der 21:9 Ultrawide-Support für Zwischensequenzen schafft es per Update auch auf die PlayStation 5. Das sorgt für ein cineastisches Erlebnis, das bisher oft durch schwarze Balken unterbrochen wurde. Ein echtes Upgrade für die Immersion.

Diese Ankündigung ist ein massives Paket für die gesamte Community. Kojima Productions zeigt, dass sie nicht nur die PC-Spieler mit technischer Exzellenz abholen, sondern auch den PS5-Pionieren der ersten Stunde neuen Content liefern. Der „To the Wilder“-Modus könnte genau die Langzeitmotivation liefern, die nach dem ersten Durchspielen nötig ist. Die Integration von Raytracing und der erweiterte Ultrawide-Support heben die ohnehin schon beeindruckende Optik auf ein neues Level.

Wer sein Konto verknüpft, bekommt nicht nur stylische Design-Patches für die Rucksack-Anpassung, sondern auch einen exklusiven Anzug im PlayStation-Look. Das Beste daran: Diese „PlayStation Connection Bonuses“ landen pünktlich zum PC-Release am 19. März auch via Game-Update bei allen PS5-Spielern. Ein schönes Dankeschön an die Sony-Community, während die PC-Kollegen ihre Reise gerade erst starten.

Werdet ihr euch im „To the Wilder“-Modus der ultimativen Herausforderung stellen oder bleibt ihr lieber beim entspannten (und sicheren) Wandern?