Death Stranding 2 zeigt sich erstmals im Gameplay – Livestream in der Nacht auf Montag

Hideo Kojima meldet sich am Wochenende mit neuem Material zu Death Stranding 2: On the Beach zurück. Im Rahmen des Summer Game Fest findet in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Live-Demo statt, bei der erstmals Gameplay gezeigt wird. Begleitet wird das Panel im Orpheum Theatre von bekannten Gesichtern wie Elle Fanning, Troy Baker und Musiker Woodkid.

Wer nicht in Los Angeles dabei sein kann, verfolgt die Übertragung ab 4:00 Uhr (MESZ) über den offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation und hier bei uns – eine Uhrzeit, die für europäische Zuschauer wenig freundlich ist, aber dem typischen Zeitfenster solcher US-Events entspricht. Eine zeitnahe Zusammenfassung dürfte daher für viele die praktischere Option sein.

Große Überraschungen sind möglich – bestätigt ist bisher aber nur der Gameplay-Showcase.