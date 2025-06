Death Stranding 2 – Zwischen Meisterwerk und Selbstzitat, das sagen die Reviews

Hideo Kojimas neuester Streich polarisiert wie erwartet – die ersten Reviews zu Death Stranding 2 zeigen ein vielschichtiges Bild zwischen beeindruckender Technik, erzählerischem Ballast und berechtigter Kritik.

Es war klar, dass Death Stranding 2: On the Beach die Gaming-Welt nicht kaltlassen würde. Seit Jahren wird diskutiert, ob Kojimas Liefermanns-Saga eine clevere Genre-Dekonstruktion oder eine schwer verdauliche Eitelkeitsnummer ist. Die ersten Reviews zum zweiten Teil liefern nun eine Bandbreite an Eindrücken – von euphorischer Begeisterung bis zu skeptischem Schulterzucken. Und wie so oft bei Kojima gilt: Man bekommt genau das, was man erwartet – nur eben noch mehr davon.

Technisch beeindruckend – aber inhaltlich?

Die Kollegen von COG zeigen sich begeistert: Death Stranding 2 sei „ein massiver Erfolg“ und verbessere fast alle Systeme des Vorgängers. Die Welt sei wunderschön gestaltet, neue Mechaniken sorgen für frischen Wind, und dennoch bleibe das Spiel dem Geist der Serie treu. Das Fazit ist eindeutig: 10 von 10 – ein Spiel, das man laut COG „hunderte Stunden spielen“ möchte.

Ein etwas differenzierterer Ton kommt von MGG. Dort wird die technische und spielerische Weiterentwicklung zwar anerkannt, doch gleichzeitig vermisst man den legendären Moment, den der erste Teil noch hatte. Laut MGG sei Teil 2 in vielen Punkten besser, aber eben weniger einprägsam. Die Kritik: Kojima verliere sich zunehmend in seiner eigenen Erzählung. Endnote: 8.5 von 10.

Kritik an Pacing und Fokus

Am skeptischsten äußert sich Restart. Das Spiel ziehe zu viele alte Register und verharre in der Komfortzone des ersten Teils. Statt neue Ideen konsequent weiterzudenken, sei man inhaltlich oft auf der Stelle getreten. Der verstärkte Fokus auf Kampf-Abschnitte und die stolze Spielzeit von rund 55 Stunden sorgen laut Review für Längen. Zwar gäbe es „besondere Momente“, aber diese würden von der Inszenierung selbst überschattet. Ergebnis: 6 von 10.

Auch unser eigenes Review stuft Death Stranding 2 insgesamt als gelungen, aber nicht überragend ein. Die Welt fasziniert, die Technik beeindruckt, und Fans finden genau das, was sie suchen – aber eben auch nicht mehr. Die Wertung: 7 von 10.

Aktuell liegt der Metascore bei stabilen 90 Punkten, was auf eine insgesamt positive, wenn auch nicht einheitliche Aufnahme hindeutet. Was bleibt, ist ein Spiel, das erneut Diskussionen provozieren wird – und das vielleicht genau so will. Death Stranding 2 ist mehr als nur ein Sequel. Es ist ein Statement. Ob man dem folgen will, ist Geschmackssache.

Was denkt ihr: Ist Death Stranding 2 der nächste Kojima-Klassiker oder ein Beispiel für kreative Selbstüberschätzung? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.