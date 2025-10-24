Death Stranding Director’s Cut jetzt mit PS5 Pro-Upgrade – lohnt es sich?

Sony und Kojima Productions haben den Death Stranding Director’s Cut offiziell für die PS5 Pro optimiert. Auf der PlayStation Store-Seite trägt der Titel nun den neuen „PS5 Pro Enhanced“-Label, ein Hinweis darauf, dass das Action-Adventure von Hideo Kojima die Vorteile der Mid-Gen-Konsole nutzt.

Update 1.005 und die PS5 Pro Verbindung

Das kürzliche Update 1.005 brachte neben dem Label auch einen neuen Power Saving-Modus ins Spiel. Spieler können diesen über Einstellungen > System > Power Saving > Use Power Saver ein- oder ausschalten. Ein Icon im Control Center zeigt an, welche Spiele aktuell im Energiesparmodus laufen.

Konkrete visuelle oder Performance-Verbesserungen durch das PS5 Pro Enhanced-Label sind bislang nicht bekannt. Sowohl der Quality- als auch der Performance-Modus laufen auf der Standard-PS5 bereits stabil mit 60 FPS und hoher Auflösung dank Game Boost. Die Unterschiede zur damaligen PS4-Version wurden jedoch als nur „marginal“ eingestuft.

Dennoch könnte das Update subtile Optimierungen enthalten, etwa durch den Wechsel auf eine modernisierte PS5-Entwicklerumgebung oder ein verbessertes Bildrekonstruktionsverfahren. Während die ursprüngliche PS5-Version auf Checkerboard-Upscaling setzte, könnte die neue Technik die beim Nachfolger „Death Stranding 2: On the Beach“ eingesetzte fortschrittlichere Methode übernehmen.

Was bedeutet das für Spieler?

Für Besitzer der PS5 Pro ist das Label vor allem ein Signal: Kojima Productions stellt sicher, dass Death Stranding Director’s Cut die zusätzliche Rechenleistung der Mid-Gen-Konsole berücksichtigt. Wer auf höchste Grafikqualität und stabile Bildraten setzt, kann beruhigt sein, dass auch das Power Saving-Feature integriert wurde, ohne dass Performance geopfert wird.

Interessant bleibt zudem, dass Sonys Power Saving-Modus offenbar als Vorstufe für ein noch unangekündigtes Handheld gedacht ist, das laut Leaks zusammen mit der PS6 im Herbst 2027 erscheinen könnte. Für die Community zeigt sich, dass Sony langfristig an Performance, Energieeffizienz und zukünftige Hardware denkt.

Death Stranding Director’s Cut auf PS5 Pro, ein kleines, aber feines Upgrade, das die Langlebigkeit des Spiels auf Sonys Plattform unterstreicht. Es wirft zugleich die Frage auf, welche Updates für bestehende Titel künftig noch folgen werden und wie viel Potential in der Mid-Gen-Konsole noch ungenutzt bleibt.