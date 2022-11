Death Stranding erreicht seinen nächsten Meilenstein

Derweil halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass Kojima Productions an Death Stranding 2 arbeitet. Das wurde unter anderem von dem Actor Noman Redus angedeutet , während man offiziell noch kein neues Projekt bestätigt hat. Vermutet wird jedoch, dass sich bei Kojima Productions derzeit mehr als ein Spile in Entwicklung befindet.

What do you think?