Deathbound: Party-Based Soulslike erscheint im August

„Deathbound“ ist ein Action-Rollenspiel, das in einer Welt spielt, in der Glaube und Wissenschaft miteinander kollidieren. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Revenant, eines untoten Kriegers, der die Essenzen gefallener Krieger absorbiert, um deren Kräfte und Fähigkeiten zu nutzen. Hierbei kämpfen sie sich durch diese gefährliche Welt, um die Geheimnisse ihrer eigenen Vergangenheit zu lüften und das Schicksal der Menschheit zu bestimmen.

