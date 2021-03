Deathloop – Neues Video wirft einen Blick auf die Waffen

Zum PS5 exklusiven Deathloop ist ein weiteres Video erschienen, das heute einen Blick auf die Waffen des Shooters wirft.

Neben einem traditionellen Arsenal, das irgendwie stark an den vorherigen Titel Prey erinnert, gibt es in Deathloop auch zahlreiche Nahkampfwaffen, die nicht weniger tödlich sind. Hier zeigt sich vor allem die Expertise, die die Arkane-Studios mit Dishonored sammeln konnten. Zumindest scheint sich beides sehr vertraut in Deathloop anzufühlen.

Arkane ist dafür bekannt, Spielern große Freiheiten dabei zu lassen, wie diese die Herausforderungen in ihren einzigartigen, immersiven Welten angehen: Ob sie nun auf Heimlichkeit bauen und durch ein Level schleichen oder sich mit gezückten Waffen in den Kampf stürzen und das blanke Chaos entfesseln – die Entscheidung liegt ganz beim Spieler.

In Deathloop steht euch dazu auch ein Arsenal aus übernatürlichen Kräften und tödlichen Waffen zur Verfügung, mit dem ihr eure Gegner stilvoll aus der Gleichung entfernen können. Nutzt dieses Arsenal möglichst geschickt, um nicht vom Jäger zum Gejagten zu werden.

Deathloop erscheint am 21. Mai 2021.