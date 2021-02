Deathloop – Stylischer ‘Déjà Vu’-Trailer erschienen

Bethesda und Arkane Studios zeigen heute einen ziemlich stylischen Trailer zu Deathloop, der im Rahmen des State of Play veröffentlicht wurde.

Der neue Trailer widmet sich dabei insbesondere dem Sound-Design des Spiels, das auf jede Region, die man erkundet, abgestimmt ist.

„Neben den unterschiedlichen visuellen Einflüssen in den einzelnen Distrikten wollten wir sicherstellen, dass die Spieler zwischen den verschiedenen Regionen der Insel unterschiedliche Dinge hören“, so Audio Direcrtor Michel Tremouiller. „Die Scores jedes Bezirks werden durch die Architektur und die Atmosphäre dieses bestimmten Ortes sowie durch die Visionäre, die diese Gebiete zu Hause nennen, verändert. Wo Aleksis ‚Updaam nur aus Psyche-Rock und Vintage-Sci-Fi-Tönen besteht, werden in einem Gebiet wie Frank Spicers Heimat von Fristad Rock eher melancholische Gitarren im Rhythmus der Wellen schwanken.“