DECEIVE INC. startet in die Opern-Beta, inkl. Cross-Play

Final erscheint DECEIVE INC. am 21. März 2023.

DECEIVE INC. spielt in einer Welt, in der es Regierungen untersagt ist, über eigene Geheimdienste zu verfügen, was zu einem Anstieg privatisierter Spionageunternehmen geführt hat, einschließlich der namensgebenden DECEIVE INC. Diese Agenturen beschäftigen die besten Spione aus der ganzen Welt, wobei jeder dieser spielbaren Charaktere mit einer ausgeprägten Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten ausgestattet ist, die zu einer Vielzahl unterschiedlicher Spielstile passen.

Das neueste Entwicklertagebuch taucht heute tief in die exzentrische Welt von DECEIVE INC. ein und erkundet die farbenfrohe Besetzung von Charakteren, diverse Spielereien und einzigartige Schauplätze.

Die Open Beta von DECEIVE INC. umfasst bereits den Cross-Play Support, der bis zum kommenden Montag ausprobiert werden kann. Die Open-Beta gewährt außerdem den Zugriff auf alle acht Agenten, die zum Release verfügbar sein werden, plus zwei Karten: „Hard Sell“ und „Fragrant Shore“, die zwei unterschiedliche Schauplätze für Expertenspionage bieten.

DeveloperSweet Bandits Studios und Tripwire Presents haben die Open-Beta zu ihrem Multiplayer-Social-Game DECEIVE INC. gestartet, die direkt auf den Release des Spiels am 21. März zusteuert.

