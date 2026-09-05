Deck Nine Games vor dem Aus: gescheiterte Projekte und schwere Vorwürfe gegen das Management

Deck Nine Games, die Macher hinter Life is Strange, steht offenbar unmittelbar vor der Schließung, während Ex-Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen die Studioleitung erheben. Leaks und Berichte ehemaliger Entwickler zeichnen das Bild eines Studios, das seit Jahren von Missmanagement, toxischer Arbeitskultur und fatalen Fehlentscheidungen zerrüttet wird.

Vom Hoffnungsträger in die Pleite

Deck Nine Games verbannte über Jahre massiv mehr Geld für die Produktion von „Life is Strange: Double Exposure“ und dessen Nachfolger, als Publisher Square Enix überhaupt bereitstellte. Um die drohende Finanzlücke zu schließen und den laufenden Betrieb irgendwie zu finanzieren, versuchte das Studio verzweifelt, Verträge für andere Großprojekte an Land zu ziehen.

Prototypen zu namhaften Marken wie „Buffy The Vampire Slayer“, „Conan The Barbarian“ und „The Walking Dead“ befanden sich in der Pre-Production. Sogar „The Wolf Among Us 2“ war kurzzeitig ein Thema. Sämtliche dieser Verträge platzten. Lediglich „The Expanse: A Telltale Series“ erschien auf dem Markt, rettete die Bilanz aber keineswegs. Das Studio arbeitete durchgehend am finanziellen Abgrund.

Systematisches Versagen im Studio

Eine ehemalige Entwicklerin sammelte über 15 Stunden Interviewmaterial und Hunderte Screenshots von mehr als zehn Ex-Kollegen. Die Vorwürfe richten sich direkt gegen die Führungsetage und einzelne Abteilungen. Square Enix London habe die Marke „Life is Strange“ nicht verstanden und das Projekt zu Tode mikromanagt. Das Management wiederum ignorierte Sexismus, Diskriminierung und unqualifizierte Ansagen im Team.

Ehemalige Angestellte berichten von Führungsfolgen ohne jede Entscheidungskraft. Eine völlig überforderte Produktionsleitung erzwang chaotische Zeitpläne und Crunch. Das Narrative Team weigerte sich schlicht, Feedback anzunehmen oder mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten. Missgeschätzte Budgets und schlechte Skripte ruinierten am Ende die Qualität von „Life is Strange: Double Exposure“.

Neugründung statt Rettung

Ein Blick auf die Führungsebene unterstreicht das aktuelle Chaos. Der ehemalige CFO Jeff Litchford gründete bereits die neue Firma Second Unit. Als CTO wird dort ausgerechnet der ehemalige Deck Nine CEO Mark Lyons geführt. Die Führungskräfte orientieren sich längst neu, während das Reststudio abgewickelt wird.

Ein Studio geht nicht an Pech zugrunde, sondern an jahrelanger Inkompetenz an den entscheidenden Stellen. Wer Mitarbeiter in toxischen Umfeldern verbrennt und Warnsignale ignoriert, liefert am Ende mittelmäßige Spiele ab, die niemand kauft.

Das Scheitern von Deck Nine überrascht nach der chaotischen Entwicklungsgeschichte von „Life is Strange: Double Exposure“ nicht, stellt aber das traurige Ende einer einst beliebten Reihe dar. Wer Verträge für Giganten wie Buffy schleifen lässt und intern brennt, überlebt im harten Publishing-Geschäft schlicht nicht.

Würdet ihr einer Fortführung von Life is Strange unter einem komplett neuen Entwicklerstudio überhaupt noch eine Chance geben, oder ist die Reihe ohne das ursprüngliche Kernteam für euch endgültig gestorben?