Deck Nine: Neues Projekt setzt offenbar auf Mixed Reality statt Life is Strange?

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, oder besser gesagt: Die Portfolio-Einträge ehemaliger Entwickler verraten es. Nach dem emotionalen Abschluss von Max und Chloes Reise in „Life is Strange: Reunion“ später in diesem März scheint Deck Nine Games einen radikalen Kurswechsel einzuleiten. Weg von melancholischen Adventure-Episoden, hin zu einem unangekündigten Mixed-Reality-Titel in der Unity-Engine.

Der Bruch mit Life is Strange

Die Funde von Adnan Riaz (P1vsTheWorld) zeichnen ein deutliches Bild. Ein namentlich nicht genannter Entwickler bestätigte die Arbeit an einem Projekt, das bereits die Phasen vom Konzept bis zum Prototyp durchlaufen hat. Besonders auffällig ist der Wechsel der Engine: Während Deck Nine für „Life is Strange: True Colors“ und „Life is Strange: Double Exposure“ auf die Unreal Engine setzte, kehrt man für dieses neue Projekt zu Unity zurück – der Engine, in der damals „Life is Strange: Before the Storm“ entstand.

Dieser Wechsel ist kein Zufall. Mixed Reality (MR) und Augmented Reality (AR) erfordern oft andere Optimierungen als klassische Third-Person-Narratives. Dass Deck Nine diesen Weg geht, wirkt wie ein strategischer Rettungsanker.

Nach massiven Entlassungswellen in den Jahren 2024 bis 2026, die fast das gesamte Mocap-Team und hochrangige Directors wie Jonathan Zimmerman (Co-Director von Life is Strange: Reunion) trafen, ist das Studio auf etwa 50 Mitarbeiter geschrumpft. Ein hochkomplexes Motion-Capturing-Drama wie Life is Strange ist mit dieser Rumpfbesetzung kaum noch zu stemmen.

Die „Silberkugel“ zum Überleben

Das Mixed Reality-Projekt riecht nach einem Auftragswerk oder einer schnellen Neuausrichtung, um das Studio nach dem Kahlschlag bei Square Enix überhaupt am Leben zu halten. Die gesamte Marketing- und Management-Struktur, die Life is Strange im Westen betreut hat, existiert nicht mehr.

Das ist bitter für alle, die gehofft haben, dass Deck Nine das Erbe von Life is Strange ewig weiterführt. Gleichzeitig könnte es das absolute Ende sein, das sich die Fans langsam herbeiwünschen. Der Schwenk auf Mixed Reality wirkt wie das Suchen nach einer Nische, in der man mit einem kleineren Team überleben kann. Es ist die klassische „Lifeline“ in einer Branche, die gerade alles aussortiert, was nicht sofort Milliarden abwirft. Fans und Spieler sollten „Life is Strange: Reunion“ vermutlich in vollen Zügen, denn es sieht aktuell danach aus, als wäre es der letzte „echte“ Deck-Nine-Titel dieser Art.

Glaubt ihr, dass Deck Nine die Magie des Storytellings in ein Mixed-Reality-Konzept retten kann, oder ist das für euch das endgültige Zeichen, dass die Identität des Studios nach den Layoffs verloren gegangen ist?