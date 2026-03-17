Deep-Dive: So massiv wird Starfield für PS5 umgekrempelt

Bethesda nutzt den PS5-Release von Starfield für eine umfassende Korrektur des Space-Adventures. Der jüngste Dev-Stream macht deutlich, dass das „Free Lanes“-Update mehr ist als nur ein Patch. Es ist die späte Antwort auf die größte Kritik seit dem Launch 2023.

Das Studio liefert jetzt das Grundgerüst nach, das viele Spieler als Fundament einer Weltraum-Simulation vorausgesetzt hatten. Wer bisher über Ladebildschirme und ein zerstückeltes Universum fluchte, bekommt nun eine echte Simulation.

Die Rückkehr des Weltraum-Gefühls

Zentrales Element der Generalüberholung ist der neue Cruise-Mode in „Starfield“. Interplanetare Reisen finden ab dem 7. April in Echtzeit statt. Das Schiff zoomt mit Lichtgeschwindigkeit zwischen den Himmelskörpern, während die Crew im Inneren aktiv bleibt. Das ist der entscheidende Punkt. Man kann die Brücke verlassen, durch das Schiff wandern oder mit Begleitern philosophieren, während draußen die Planeten vorbeiziehen.

Das ist das Ende der statischen Schnellreise-Menüs. Bethesda gibt damit indirekt zu, dass das Gefühl, tatsächlich ein Raumschiff durch ein zusammenhängendes System zu steuern, bisher fehlte. Exploration ist jetzt ein aktiver Zustand und kein Klick in einer Sternenkarte.

Der Flug ist jedoch kein idyllischer Leerlauf. Ein neues Interdiction-System sorgt für gezielte Unterbrechungen. Alarmsignale reißen den Spieler aus dem Tiefraum-Flug. Die Begegnungen variieren von feindlichen Hinterhalten über Funknotrufe bis zu atmosphärischen Wrack-Sichtungen. Das Ziel ist klar definiert: Das Vakuum zwischen den Himmelskörpern soll endlich als spielrelevanter Raum existieren. Die Leere wird mit Inhalt gefüllt, der mal gefährlich, mal entdeckerisch ist.

Das Ende der Ladebildschirme: Der neue Cruise-Mode macht den Weltraum endlich begehbar

Loot-Spirale und technischer Fortschritt

Für die notwendige Langzeitmotivation führt Bethesda „X-Tech“ ein. Diese mysteriöse Ressource dient als Treibstoff für ein neues Endgame-System. Starfield-Spieler können damit Roll-Versuche unternehmen, um legendäre Effekte auf Waffen und Schiffen zu erzwingen. Es ist die Einführung einer klassischen Loot-DNA in das Starfield-Universum.

Zusätzlich werden die Item-Tiers nach oben geschraubt. Über der bisherigen „Advanced“-Stufe stehen nun „Superior“ und „Exceptional“. Neue Modifikatoren erlauben radikale Anpassungen, etwa die Reduzierung der Magazingröße für massiven Schadensboost. Das richtet sich gezielt an Spieler mit optimierten Builds, die bisher gegen eine gläserne Decke stießen.

Das bisherige New-Game-Plus-System war für viele ein dorniger Pfad. Wer durch die Einheit ging, verlor seinen gesamten Fortschritt. Bethesda entschärft dieses Core-Design jetzt durch das „Quantum Entanglement Device“. Dieses Gerät erlaubt es, mithilfe von Quantenessenz ausgewählte Inventar-Gegenstände in das nächste Universum zu retten. Es ist das offizielle Schlupfloch für alle, die hunderte Stunden in ihr Equipment investiert haben und den harten Reset scheuten. Der Grind wird dadurch nicht abgeschafft, aber er wird deutlich weniger bestrafend.

Terran Armada: Der dunkle Gegenentwurf

Der Story-DLC „Terran Armada“ bricht unterdessen mit der bisherigen Ästhetik. Die neue Fraktion der Erdenkinder setzt auf geerdete Militärtechnik statt auf glatten Sci-Fi-Look. Maschinengewehre und mechanisierte Truppen bestimmen das Bild. Die Atmosphäre wechselt in eine klaustrophobische Stimmung, unterstrichen durch Jamming-Stationen, die den Grav-Sprung im System blockieren. Man wird gezwungen, sich der Bedrohung zu stellen, statt einfach wegzuspringen.

Bethesda baut „Starfield“ nicht nur aus, sie bauen es um. Die Baustellen der Vergangenheit werden mit harter System-Arbeit geschlossen. Das Spiel wird erst jetzt zu dem Titel, den das Marketing 2023 versprochen hat.