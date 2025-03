Deliver At All Costs – Das Chaos entfaltet sich ab Mai auf den Straßen

Die Uhr tickt, und das Chaos ist bereits absehbar: Deliver At All Costs wird am 22. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen – und es verspricht, nichts weniger als ein explosives Abenteuer zu werden. Hinter diesem Actiongame steckt Konami in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Entwicklerstudio Far Out Games, das sich darauf freut, die Spieler in eine Welt voller Zerstörung und Intrigen zu entführen.

Das Spiel, das bereits während des Steam Next Fest mit einer aufregenden Demo die Herzen der Spieler erobert hat, dreht sich um Winston Green, einen Lieferfahrer, der in einer Welt lebt, die so verrückt und chaotisch ist, dass es kaum zu fassen ist. In Deliver At All Costs werden die Spieler Zeuge von unerbittlichen Verfolgungsjagden, gefährlichen Straßen und geheimen Verschwörungen, die nur darauf warten, ans Licht zu kommen.

Mit voller Geschwindigkeit in den Wahnsinn

In einer von 1950er-Jahren inspirierten, aber total aus den Fugen geratenen Welt, übernimmt der Spieler die Kontrolle über Winston, einen vom Pech verfolgten Lieferanten. Um sein Ziel zu erreichen, muss er sich durch zerstörte Straßen kämpfen, Zäune niederreißen und wütenden Stadtbewohnern ausweichen. Doch es geht nicht nur um schnelle Fahrten und wilde Action – jede Lieferung entpuppt sich als Puzzle aus Geheimnissen, das es zu entschlüsseln gilt. Deliver At All Costs kombiniert rasante Action mit einer packenden Erzählung und einer Welt, die immer wieder neue Überraschungen bereithält.

Für alle, die mehr über die Entwicklung des Spiels erfahren möchten, gibt es einen spannenden Einblick in den kreativen Prozess. In der neuen Folge der Entwicklertagebuch-Reihe „Delivering At All Costs“ teilen die Gründer von Far Out Games ihre Gedanken zu den Fahrzeugen und Schauplätzen des Spiels. Von amerikanischen Vororten über Noir-inspirierte Städte bis hin zu tropischen Dünenbuggys gibt es jede Menge Details, die das Spiel zu einem visuellen Erlebnis machen. Jimmy Hulten, Narrative & Art Director, und Lars Olsson, Level Designer, nehmen die Spieler mit hinter die Kulissen und zeigen, wie die ikonischen Fahrzeuge und Umgebungen entstanden sind.

Deliver At All Costs ist auf dem besten Weg, ein außergewöhnliches Erlebnis zu werden – voller Chaos, Geheimnisse und unglaublicher Action. Wer sich das Spiel im Voraus sichert, bekommt nicht nur Zugang zu einer explosiven Spielerfahrung, sondern auch einen praktischen 10%-Rabatt. Das heißt: Wer die Lieferung am 22. Mai 2025 nicht verpassen will, kann bereits jetzt zuschlagen und ein echtes Schnäppchen machen.