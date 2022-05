Nächster Halt Mars! Frontier Foundry zeigt ein erstes DevDiary zu Deliver Us Mars, das man im März angekündigt hatte.

In diesem ersten Blick hinter die Kulissen geht man auf das erzählerische Design ein und widmet sich dem Setting des Spiels, die Herausforderungen, die damit einher gehen, und wie man ein authentisches Erlebnis abliefern möchte. Zudem bekommt man einen frühen Einblick in das neue Traversal-System und die Puzzle-Mechaniken geboten, die mit dem zunehmenden Verlauf der Story immer komplexer und schwieriger werden.

„Der Mars ist die nächste Grenze, eine unerforschte Welt mit grenzenlosem Storytelling-Potenzial. Ihr werdet die Oberfläche des Roten Planeten wie nie zuvor erkunden und nicht nur auf die staubigen Ebenen stoßen, die für unseren Blick auf den Mars synonym sind, sondern auch auf eisige Krater und Schluchten, während man das Geheimnis des Spiels lüftet.“ PlayStation Blog

Außerdem geht man auf die komplizierte Beziehung zwischen einem Vater und seiner Tochter ein, die in Deliver Us Mars einen zentralen Punkt bilden wird. Schon jetzt gibt es Hinweis darauf, wer hinter der Identität des Protagonisten oder der Protagonistin steht, wenn man das Video aufmerksam verfolgt.

Anders als in Deliver Us The Moon ist der neue Held vollständig vertont. Seine Persönlichkeit, Motivation und Geschichte werden sich in seinen eigenen Worten entfalten, während man die Marslandschaft und die zahlreichen anderen Schauplätze des Spiels erkundet.

Mit aufwendig erstellten Darbietungen eines talentierten Cast macht Deliver Us Mars einen großen Sprung in der erzählerischen Präsentation und ermöglicht es den Entwicklern von KeokeN Interactive, die emotionalen Nuancen der Charaktere einzufangen und das Niveau des Dramas zu erhöhen, welches die Spieler während der gesamten Geschichte fühlen werden.

Ein Release-Termin zu Deliver Us Mars steht derzeit noch aus. Dafür erscheint Deliver Us the Moon in diesem Mai für PS5 und Xbox Series.