Delta Force bekommt PS5 Pro, Maus & Tastatur-Support, plus ein großes Versprechen

Delta Force bringt Maus- und Tastatur-Support auf Konsole. Dazu gibt’s bald ein großes Performance-Update mit Grafik-Boost, inkl. PSSR auf PS5 Pro.

Delta Force Hawk Ops

Team Jade hat offiziell bestätigt: Der Free-to-Play-Shooter Delta Force bekommt Maus- und Tastatur-Support auf Konsolen. Wer allerdings in die PC-Steuerung einsteigt, muss sich automatisch ins Crossplay einreihen. Die Entwickler begründen das mit „Fairness“ – ein Wort, das Publisher gerne verwenden, wenn sie strikte Regeln durchsetzen wollen. Immerhin soll der Einsatz von gängigen Adaptern wie XIM oder Cronus künftig härter geahndet werden.

Spannend für die Zukunft ist außerdem die nativen Unterstützung für Maus und Tastatur, ebenso ist Gyro-Aiming für Konsolen eingeplant. Allerdings erst im nächsten Jahr und ohne konkreten Termin.

Performance-Baustellen und das Versprechen vom „großen Sprung“

Technisch hinkte Delta Force auf Konsole bisher hinterher. Unstabile Framerates und schwankende Performance-Modi haben dem Shooter schon früh Kritik eingebracht. Laut Team Jade soll sich das bald ändern. Mit dem nächsten großen Seasonal Update steht eine „deutliche Leistungs- und Grafiksteigerung“ an.

Konkret heißt bedeutet dies höhere Bildraten auf allen Konsolen, optimierte Szenenberechnung und ein Schub bei der visuellen Stabilität. Besitzer einer PS5 Pro dürfen sich zusätzlich über PSSR freuen – Sonys hauseigene Upscaling-Technologie, die für schärfere Bilder und bessere Frametimes sorgen soll. Auf dem Papier klingt das nach einem soliden Schritt, in der Praxis muss sich das Feature aber erst beweisen.

Kleine Schritte, große Erwartungen

Neben der Hardware-Frage feilt Team Jade weiter am Spielgefühl. Analoge Bewegungen sollen natürlicher wirken, das Schussverhalten wird überarbeitet, und auch Aim-Assist auf Konsole erhält ein Tuning, damit es über lange Distanzen zuverlässiger funktioniert. Klingt nach Feinschliff, der eigentlich schon zum Launch hätte sitzen müssen.

Delta Force entwickelt sich damit langsam in Richtung dessen, was viele von Anfang an erwartet haben, eine solide Shooter-Basis, die nicht durch Technik oder Balancing-Fragen ausgebremst wird.

Ob Maus und Tastatur das Konsolen-Meta wirklich verändern oder ob am Ende doch alle beim Pad bleiben, wird sich zeigen. Mit der Kombination aus Eingabevielfalt und versprochenem Performance-Schub macht Team Jade jedenfalls einen überfälligen Schritt, um Delta Force konkurrenzfähig zu halten. Wer auf Konsolen bisher skeptisch war, könnte mit dem nächsten Update einen Grund haben, doch noch einmal reinzuschauen.

SOURCES:Mp1st
