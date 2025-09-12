Delta Force: Neue Special Missions bringen Ahsarah an den Abgrund

Mit dem neuen Trailer zu Delta Force zeigt Entwickler TiMi Studio Group, dass die Serie mehr sein will als nur taktisches Shooter-Futter. Im Mittelpunkt stehen die Special Missions „Operation Warden“ und „Operation Raven“, die Spieler direkt in den Konflikt um Tide Prison ziehen.

Ahsarah droht im Chaos zu versinken, während sich die Fraktionen gegenseitig der Gewalt und Heuchelei bezichtigen. Besonders Ghroth, Anführer der Warden-Fraktion, erhebt schwere Vorwürfe gegen die G.T.I. und schürt damit den Ton der neuen Season.

Krieg um Deutungshoheit

Spannend ist weniger die reine Action, sondern wie Delta Force die Story inszeniert: Statt klarer Schwarz-Weiß-Malerei wird die Frage gestellt, wer hier eigentlich der „schamlose Schurke“ ist. Wer zerstörte Ahsarahs Infrastruktur? Wer entfesselte die Brände in Layali Grove? Die Missionen nutzen diesen Propagandakrieg als Kulisse und lassen euch wahlweise Warden oder Raven ins Visier nehmen. Das Ergebnis: ein PvE-Setting, das mehr Kontext liefert, als man es sonst von Free-to-Play-Shootern gewohnt ist.

Für Veteranen ist Delta Force ohnehin ein besonderer Name. Seit 25 Jahren prägt die Reihe das Genre, nun kehrt sie als Free-to-Play-Shooter auf PC, Konsole und Mobile zurück. Mit drei Säulen – großangelegtes PvP („Warfare“), Extraction-Shooter-Modus („Operations“) und einer klassischen Kampagne („Black Hawk Down“) – will das Spiel alte Fans abholen und zugleich eine neue Generation ansprechen. Die Season „War Ablaze“ startet am 23. September und bringt die Special Missions gleich zum Launch mit.

Delta Force knüpft seine Rückkehr an eine klare Botschaft: Taktik und Story gehören zusammen. Ob Spieler den moralischen Zwischentönen wirklich Beachtung schenken oder nur den Triggerfinger sprechen lassen, bleibt abzuwarten. Aber gerade das macht die Missionen interessant – sie zwingen uns, Fragen zu stellen, die über Sieg oder Niederlage hinausgehen.