Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked für PS5 und PS VR2 enthüllt

Mit Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked kündigt Entwickler Resolution Games ein ambitioniertes Crossover-Projekt an, das Ende 2025 für PS5, PS VR2, PC, SteamVR und Meta Quest erscheinen soll. Im Fokus steht diesmal nicht nur das bekannte taktische Gameplay der Demeo-Reihe, sondern auch eine stärkere narrative Einbindung – passend zur neuen Kooperation mit der weltweit bekannten Rollenspielmarke Dungeons & Dragons.

Story statt nur Strategie

Resolution Games will mit Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked neue Akzente setzen. In der Vergangenheit lag der Fokus von Demeo vor allem auf taktischen Kämpfen in VR-typischer Tabletop-Ästhetik. Mit dem neuen Teil will man jedoch erzählerisch tiefer gehen. „Wir haben unseren Ansatz neu ausbalanciert“, erklärt Studioleiter Tommy Palm. Dialoge, Zwischensequenzen und bedeutungsvollere Spielerentscheidungen sollen im kommenden Spiel eine zentrale Rolle einnehmen.

Als Handlungsort dient der Neverwinterwald – ein bekannter Schauplatz für viele Spieler:innen der fünften D&D-Edition. Hier beginnt das erste Abenteuer, das unter anderem Cragmaw Castle und Mount Hotenow als Schauplätze auffährt. Narrative Lead Mat Sernett betont, wie wichtig die D&D-Welt selbst für die Geschichte sei: „Die Welt ist nicht nur Kulisse, sondern Teil der Erzählung.“

Kooperativ oder solo: Du gestaltest dein Abenteuer

Inhaltlich verspricht Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked klassische Fantasykost mit reichlich Konfliktpotenzial. Alte Fehden, mysteriöse Verschwörungen und drohende Kriegsgefahr bilden den erzählerischen Rahmen. Spielmechanisch bleibt Demeo seinen Wurzeln treu: Rundenbasierte Kämpfe, Kartenfähigkeiten und Charakterklassen sind erneut die Grundlage, werden aber diesmal eingebettet in eine übergreifende Handlung.

Gespielt werden kann sowohl im kooperativen Multiplayer für bis zu vier Personen als auch im Einzelspielermodus. Auch ohne Dungeon Master lässt sich eine Abenteuergruppe erstellen, die sich dem eigenen Spielstil anpassen lässt – egal ob mit Fernkämpfer, Tank oder Heiler.

Wie schon bei früheren Demeo-Titeln wird auch Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked sowohl in VR als auch am klassischen Bildschirm spielbar sein. Durch die Top-Down-Persopektive ergeben sich vor allem auf PS VR2 interessante Einblicke in die Spielwelt.

Das Spiel soll Ende 2025 erscheinen.