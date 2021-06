Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Release im Oktober hierzulande

SEGA veröffentlicht im Oktober das Videospiel zum japanischen Anime-Kassenschlager und Kino-Hit Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles auch hierzulande.

Die Geschichte von Demon Slayer spielt in der japanischen Taisho-Periode. Tanjiro, ein gutherziger Junge, der für seinen Lebensunterhalt Holzkohle verkauft, verliert seine Familie durch die Hand eines Dämons. Zu allem Übel wurde auch seine jüngere Schwester Nezuko, die einzige Überlebende des Massakers, selbst in einen Dämon verwandelt.

Obwohl er am Boden zerstört ist, beschließt Tanjiro, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Er wird zum „Dämonentöter“, um seine Schwester wieder in einen Menschen zu verwandeln und den Dämon zu töten, der seine Familie massakriert hat. Eine traurige Geschichte von zwei Geschwistern, in der sich die Schicksale von Menschen und Dämonen verflechten.

The Hinokami Chronicles sieht sich als spektakulärer Arenakämpfer, der von CyberConnect2 entwickelt wird und Spieler die denkwürdigen Momente von „Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc“ und „Mugen Train Arc“ noch einmal erleben lässt.

Features im Überblick

Aufregende Arenakämpfe – Im Spiel sind spektakuläre Fähigkeiten und eine Vielzahl an Charakteren aus dem Anime enthalten, darunter Tanjiro und Nezuk. Besiege Herausforderer in Head-to-Head-Kämpfen, lokal und online.

– Im Spiel sind spektakuläre Fähigkeiten und eine Vielzahl an Charakteren aus dem Anime enthalten, darunter Tanjiro und Nezuk. Besiege Herausforderer in Head-to-Head-Kämpfen, lokal und online. Mitreisendes Drama – Nimm das Schwert von Tanjiro Kamado in die Hand und begleite seine Reise, auf der er zum Dämonentöter wird, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln.

– Nimm das Schwert von Tanjiro Kamado in die Hand und begleite seine Reise, auf der er zum Dämonentöter wird, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln. Spannende Bosskämpfe – Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen.

– Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen. Original-Anime-Synchronsprecher – Die englischen und japanischen Originalsprecher des Anime kehren zurück und sorgen für ein authentisches Spielerlebnis.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba erscheint am 15. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, sowie auf Steam.