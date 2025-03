Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 erscheint im August

Mit einer erweiterten Charakterauswahl, neuen Story-Inhalten und verbesserten Gameplay-Features verspricht The Hinokami Chronicles 2 ein beeindruckendes Erlebnis für Fans der Serie und Fighting-Game-Liebhaber. Wer sich den Titel sichern möchte, kann ab dem 3. März 2025 vorbestellen – Deluxe-Edition-Käufer dürfen sogar bereits ab dem 31. Juli 2025 in die Dämonenjagd starten.

Fans von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- können sich freuen: SEGA hat offiziell angekündigt, dass The Hinokami Chronicles 2 am 5. August 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und Nintendo Switch erscheinen wird. Bereits am 3. März 2025 starten die digitalen Vorbestellungen, wobei käufliche Inhalte je nach Edition variieren.

