Denshattack!: Platinum-Update bringt neue Medaillen und Belohnung für Profis

Das neue Platinum-Update für „Denshattack!“ ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und erweitert das Gameplay um extrem schwere Medaillen sowie einen freischaltbaren Zug. Wer das Spiel auf Gold meisterte, bekommt jetzt die finale Herausforderung serviert.

Wer dachte, Gold auf allen Strecken sei das Maximum, muss jetzt nochmal ran. Die neuen Platinum Medals fordern absolute Präzision auf jedem einzelnen Level. Das ist kein Checkpoint-Geschenk. Hier entscheidet das perfekte Timing.

Ebenfalls neu im Patch: Wer tatsächlich auf allen Kursen Platin holt, schaltet einen exklusiven Zug frei. Ein optisches Statussymbol für echte Highscore-Jäger. Wer dagegen nur wegen der Story rund um Emi unterwegs ist, kann ab sofort freigeschaltete Cutscenes direkt aus dem Menü heraus erneut ansehen. Suchen auf der Karte fällt weg.

Community feiert Traumwertungen

Der Release kommt nicht von ungefähr. Das Entwicklerteam feiert aktuell extrem starke Zahlen mit 98 Prozent positiven Reviews auf Steam und einem Metacritic-Score von 88 Punkten. Ein starkes Zeichen für den Indie-Titel, der auch in unserem Review überzeugte. Nächste Woche ist das Team zudem auf der Gamescom vertreten. Weiterer Content soll in den kommenden Monaten folgen.

Ein knackiges Gratis-Update, das genau die richtigen Anreize für Completionists setzt. Keine aufgeblähten Mechaniken, sondern ein harter Ansporn für alle, die das Streckennetz wirklich beherrschen wollen. Der neue Zug ist ein fairer Lohn für den Grind.

Holt ihr euch die Platin-Medaillen auf allen Strecken oder reicht euch der normale Gold-Run?