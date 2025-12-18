Der 9-Award-Triumph: Wie uns „Clair Obscur: Expedition 33“ das Indie-Märchen verkaufte

Hach, die Game Awards. Jedes Jahr das Gleiche: Geoff Keighley strahlt, die Welt klatscht, und ich saß vor dem Bildschirm und frage mich, wann eigentlich der Moment kam, an dem wir „Indie“ mit „Multimillionen-Dollar-Venture-Capital“ verwechselt haben.

Clair Obscur: Expedition 33 war der unbestrittene König des Abends – neun Trophäen! Ein historischer Triumph! Aber während die Sektkorken bei Sandfall Interactive knallten, riecht die Siegesfeier im Nachhinein ein bisschen nach Algorithmus und perfekt getimter PR-Maschinerie.

Ein JRPG aus Frankreich mit dem Budget eines Kleinstaats?

Erinnert ihr euch noch an meine Skepsis im Mai? Damals war ich der Party-Crasher, der fragte, ob man wirklich ein „Rebell“ ist, wenn man am prall gefüllten Buffet von Microsoft sitzt. Heute wissen wir: Sandfall ist so „Indie“ wie eine Luxusyacht mit Segelantrieb. Hinter den Kulissen von Clair Obscur: Expedition 33 zieht ein Geflecht aus asiatischen Tech-Giganten und ehemaligen McKinsey-Beratern die Strippen, das so komplex ist, dass man dafür eigentlich ein eigenes Skill-Tree-Diagramm im Spiel bräuchte.

Ein wirklich interessanter Artikel zu diesem „Fake Indie Game“ ist aktuell auf FandomPulse erschienen, der die Fassade ziemlich genüsslich bröckeln lässt. Dort hat man sich die Mühe gemacht, das Umbilikal-Kabel zwischen „kreativer Freiheit“ und globalem Investment mal so richtig freizulegen.

Es ist fast schon bewundernswert: Man nehme einen kreativen Kopf mit beeindruckendem Stammbaum, mische eine Prise französischer Staatsförderung darunter und garniere das Ganze mit dem Label „JRPG“, weil das bei den Fans einfach besser zündet als „durchkalkuliertes Marktprodukt“. Dass das Spiel fantastisch aussieht, bestreitet niemand, aber die Erzählung vom „kleinen Team, das es allen zeigt“, ist Marketing-Bullshit in seiner reinsten, destilliertesten Form.

Wenn die KI den Pinsel hält, während wir applaudieren

Der eigentliche Clou kam aber erst nach der großen Show. Kaum war die Statue für „Best Art Direction“ im Koffer, sickerte durch, dass bei der künstlerischen Vision wohl öfter mal die Eingabetaste für generative KI gedrückt wurde. Producer Francois Meurisse wiegelt ab: „Nur ein bisschen KI“. Das ist ungefähr so, als würde man behaupten, man sei „nur ein bisschen schwanger“.

Es ist die ultimative Pointe: Während Branchengrößen wie Larian für das bloße Nachdenken über KI-Tools öffentlich geteert und gefedert werden, spaziert Clair Obscur: Expedition 33 mit neun Awards zur Tür hinaus. Wir haben einen Oscar für ein Gemälde vergeben, bei dem Photoshop teilweise die Striche gezogen hat.

Aber hey, wer bin ich, dass ich mich beschwere? Das Spiel hat uns schließlich alle so gekonnt eingewickelt, dass wir vor lauter „Passion“ und „Indie-Spirit“ gar nicht gemerkt haben, dass wir einer perfekt orchestrierten PR-Maschine huldigen. Das verdient ja auch irgendwie „Respekt“.

Zwischen Spielspaß und Fremdscham-Journalismus

Versteht mich nicht falsch: Ich will Clair Obscur: Expedition 33 den Erfolg nicht absprechen. Wer das Spiel spielt, merkt schnell, dass hier fähige Leute am Werk waren – es macht offensichtlich Spaß, es sieht zumindest anfangs wirklich gut aus und die Spieler lieben es zu Recht. Aber genau hier liegt der Hund begraben. Schon bei meinem ersten Blick auf das Projekt im Mai fühlte sich die Berichterstattung darüber … nun ja, seltsam an. Während das Spiel selbst lieferte, war das fast schon fanatische Schreiben einiger Kollegen fast peinlich zu lesen.

Da wird jede Pressemitteilung wie eine heilige Schrift behandelt und Sandfall zum Messias der Gaming-Welt hochstilisiert, ohne auch nur einmal die glänzende Fassade zu hinterfragen. Es ist dieser reflexive Jubeljournalismus, der mich schmunzeln lässt: Wir feiern die „Rettung des Gamings“ durch ein Studio, das am Ende des Tages einfach nur verdammt gute PR-Berater und einen sehr tiefen finanziellen Geldbeutel hatte. Man kann ein Spiel lieben, ohne vor dem Publisher auf die Knie zu fallen, eigentlich sollte das unser Job sein.

Der doppelte Boden als neues Geschäftsmodell

Am Ende des Tages ist Clair Obscur: Expedition 33 vielleicht genau das Spiel, das wir 2025 verdienen. Es ist ein Hybrid aus echtem Talent, cleverem Outsourcing und einem Finanzierungsmodell, das so intransparent ist wie ein nebliger Pariser Morgen. Es ist kein Heilsversprechen für die Branche, sondern eine Lektion in moderner Kriegsführung am Markt: Wer am lautesten „Unabhängigkeit“ schreit, hat meistens die besten Berater im Rücken.

Ich ziehe den Hut vor Sandfall und Kepler Interactive. Nicht nur für das Spiel, sondern für die Show. Ihr habt uns alle bespielt, auf und abseits des Bildschirms.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.