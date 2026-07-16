Der Bumerang-Effekt: Sonys Disc-Aus könnte Publisher-Beziehung belasten

Die anhaltende Fan-Wut über das angekündigte Ende physischer PlayStation-Medien im Januar 2028 könnte zunehmend das Verhältnis zwischen Sony und externen Publishern belasten.

Weil wütende Spieler jede offizielle PlayStation-Ankündigung auf Social-Media-Kanälen mit Protesten fluten, verpuffen teure Marketing-Kampagnen von Drittanbietern wirkungslos. Werbekunden zahlen tausende US-Dollar für prominente Platzierungen auf Sonys Kanälen. Jetzt ernten sie dort statt Vorfreude auf ihre Spiele nur wütenden Boykott-Lärm gegen Sonys Plattform-Politik, die von einer Minderheit ausgehen.

Kollateralschaden im Social-Media-Feed

Das Problem ist die Monokultur der Empörung. Sony hat mit der Ankündigung, ab 2028 komplett auf physische Spiele-Discs zu verzichten, ein Wespennest eingetreten. Die Community vergisst nicht. Jede Promotion für Titel wie Call of Duty oder das kommende Teeto wird in den Kommentarspalten augenblicklich von der Disc-Debatte gekapert.

Für Publisher ist das ein geschäftsschädigendes Desaster. Große Studios buchen feste, extrem teure Zeitslots auf den reichweitenstarken PlayStation-Kanälen, um den Hype für ihre Releases zu maximieren. Wenn diese Beiträge jedoch als digitaler Mülleimer für den Frust der PlayStation-Kunden herhalten müssen, sinkt der Marketing-Wert gegen null. Vermutlich verhindert dies aktuell sogar die Veröffentlichung des dritten Trailers zu „GTA 6”.

Branchen-Insider sollen bereits von massiver Verstimmung hinter den Kulissen berichten. Publisher wie Rockstar Games dürften kaum tolerieren, dass die millionenschwere Werbekampagne zum kommenden Megaseller „GTA 6“ durch Sonys hausgemachtes PR-Debakel überschattet wird.

Das 30-Prozent-Dilemma

Der Unmut der Entwickler sitzt tiefer als blockierte Kommentarspalten. Fällt der physische Markt weg, stirbt die letzte Bastion des Preiswettbewerbs. Im PlayStation Store gelten oft hohe Preise und Sony streicht bei jedem digitalen Verkauf eine unumstößliche Provision von 30 Prozent ein. Auf dem physischen Markt zahlen Publisher lediglich eine deutlich geringere Press- und Lizenzgebühr an Sony. Der Einzelhandel und der Gebrauchtmarkt sorgen hier für eine natürliche Preisdynamik, die preisbewusste Spieler bedient.

Fällt diese Option weg, droht ein massiver Kaufkraftverlust. Ein Spieler, der einen physischen Titel für 70 EUR kauft und ihn später für 30 EUR weiterverkauft, hat effektiv 40 EUR für das Spielerlebnis investiert. Im reinen Digital-Modell existiert kein Wiederverkaufswert. Die Einstiegshürde für Vollpreistitel steigt damit drastisch. Publisher befürchten zurecht, dass die Verkaufszahlen ihrer Spiele einbrechen, wenn Kunden ohne die Option des Wiederverkaufs zweimal überlegen müssen, ob sie 80 EUR für eine reine Lizenz ausgeben.

Publisher wiederum müssen zusehen, wie ihre teuren Marketing-Kampagnen im Kreuzfeuer des Fan-Hasses verbrennen. Das Vertrauensverhältnis im PlayStation-Ökosystem könnte nachhaltig beschädigt werden. Aber welche Option haben sie?