Der Bumerang-Effekt: Sonys Disc-Aus könnte Publisher-Beziehung belasten

Die anhaltende Fan-Wut über das angekündigte Ende physischer PlayStation-Medien im Januar 2028 könnte zunehmend das Verhältnis zwischen Sony und externen Publishern belasten.
Weil wütende Spieler jede offizielle PlayStation-Ankündigung auf Social-Media-Kanälen mit Protesten fluten, verpuffen teure Marketing-Kampagnen von Drittanbietern wirkungslos. Werbekunden zahlen tausende US-Dollar für prominente Platzierungen auf Sonys Kanälen. Jetzt ernten sie dort statt Vorfreude auf ihre Spiele nur wütenden Boykott-Lärm gegen Sonys Plattform-Politik, die von einer Minderheit ausgehen.
Kollateralschaden im Social-Media-Feed
Das Problem ist die Monokultur der Empörung. Sony hat mit der Ankündigung, ab 2028 komplett auf physische Spiele-Discs zu verzichten, ein Wespennest eingetreten. Die Community vergisst nicht. Jede Promotion für Titel wie Call of Duty oder das kommende Teeto wird in den Kommentarspalten augenblicklich von der Disc-Debatte gekapert.
Für Publisher ist das ein geschäftsschädigendes Desaster. Große Studios buchen feste, extrem teure Zeitslots auf den reichweitenstarken PlayStation-Kanälen, um den Hype für ihre Releases zu maximieren. Wenn diese Beiträge jedoch als digitaler Mülleimer für den Frust der PlayStation-Kunden herhalten müssen, sinkt der Marketing-Wert gegen null. Vermutlich verhindert dies aktuell sogar die Veröffentlichung des dritten Trailers zu „GTA 6”.
Branchen-Insider sollen bereits von massiver Verstimmung hinter den Kulissen berichten. Publisher wie Rockstar Games dürften kaum tolerieren, dass die millionenschwere Werbekampagne zum kommenden Megaseller „GTA 6“ durch Sonys hausgemachtes PR-Debakel überschattet wird.
Das 30-Prozent-Dilemma
Der Unmut der Entwickler sitzt tiefer als blockierte Kommentarspalten. Fällt der physische Markt weg, stirbt die letzte Bastion des Preiswettbewerbs. Im PlayStation Store gelten oft hohe Preise und Sony streicht bei jedem digitalen Verkauf eine unumstößliche Provision von 30 Prozent ein. Auf dem physischen Markt zahlen Publisher lediglich eine deutlich geringere Press- und Lizenzgebühr an Sony. Der Einzelhandel und der Gebrauchtmarkt sorgen hier für eine natürliche Preisdynamik, die preisbewusste Spieler bedient.
Fällt diese Option weg, droht ein massiver Kaufkraftverlust. Ein Spieler, der einen physischen Titel für 70 EUR kauft und ihn später für 30 EUR weiterverkauft, hat effektiv 40 EUR für das Spielerlebnis investiert. Im reinen Digital-Modell existiert kein Wiederverkaufswert. Die Einstiegshürde für Vollpreistitel steigt damit drastisch. Publisher befürchten zurecht, dass die Verkaufszahlen ihrer Spiele einbrechen, wenn Kunden ohne die Option des Wiederverkaufs zweimal überlegen müssen, ob sie 80 EUR für eine reine Lizenz ausgeben.
Publisher wiederum müssen zusehen, wie ihre teuren Marketing-Kampagnen im Kreuzfeuer des Fan-Hasses verbrennen. Das Vertrauensverhältnis im PlayStation-Ökosystem könnte nachhaltig beschädigt werden. Aber welche Option haben sie?
Ja man merkte es an marvel token wo die character guides zuerst auf arc system Chanel veröffentlicht wurden und ps Kanal erst zeitversetzt. Sony schadet damit den spiel erheblich. Sony ist einfach dumm man hätte einfach die disc weiter anbetoen spästens zum ps6 handheld hätte die meisten so oder so auf digital only umsteigen weil man einfach ein digital Lizenz auf den handhled als auch auf heim konsole nutzen können wird. Das geht mit einen optischen Datenträger nicht
Ja müssen sie jetzt eben aussitzen. werden ja bereits weniger wenn man Post vom Anfang mit aktuellen vergleicht. Beschweren sich immer weniger 👍🏻
Dennis Goetz
Gibt genug Influencer die das bis 2028 hochhalten und auch danach wird Sony negatives ohne Ende erleben.
Ich würde die PS6 auf 2033 verschieben
Ja klar 80 Euro Sony und 15 Euro momentan, das selbe Spiel, die Konkurrenz.
Dann in Zukunft 80 Euro
Konkurenz kann das nicht mehr anbieten.
Ergo gut für Sony und niemand anderen.
Klar, das dass so keiner, ausser Sony will.
Wie bekloppt halten die die Leute
Gerold Darynger Qualität kostet eben
Sony Sony Deutschland & Österreich PlayStation Europe Sehr fraglich ob eure dämliche Entscheidung am Ende euch nicht doch mehr kosten wird, als ihr dachtet. Sehr viele loyale Kunden werden euch einfach den Stinkefinger 🖕 zeigen und weiter eure News zuspammen. 👍 Ich hasse unfähige Manager.
Dadurch das die Kanpagne mittlerweile zur reinen PlayStation Hasskampagne wurde und durch absurde Behauptungen/coomunity notes an Glaubhaftigkeit massiv verloren haben, werden die Hater es noch ne zeitlang machen, bis sie merken, es juckt keinen und am Ende wird eh das Spiel auf das man Bock hat gekauft.
Die Publisher wollen selber das disc aus