Der Canon-Modus von Assassin’s Creed Shadows: Eine Antwort auf die Fans

Die Assassin’s Creed-Reihe hat sich in den letzten Jahren zunehmend von einem rein actionorientierten Spiel zu einem komplexen RPG mit offenen Welten entwickelt. Doch nicht jeder Fan war von den Änderungen begeistert. Besonders in den letzten beiden Teilen, Odyssey und Valhalla, gab es eine weitverbreitete Unzufriedenheit mit der offenen Erzählstruktur und den unzähligen Entscheidungsmöglichkeiten.

Die Spieler konnten zwar ihre Geschichte selbst beeinflussen, doch viele sehnten sich nach einer „endgültigen“ Erzählung, die klar und eindeutig als Kanon für die Reihe festgelegt ist. Und genau dieser Wunsch wurde nun mit „Assassin’s Creed Shadows“ erfüllt, das mit dem neuen Canon-Modus eine entscheidende Neuerung einführt.

Ein neuer Ansatz für die zukünftige Erzählung

In einem Interview erklärte der kreative Kopf hinter „Asassin’s Creed Shadows“, Jonathan Dumont, dass der Canon-Modus als direkte Reaktion auf die Wünsche der Fans entwickelt wurde. Die Entscheidung, keine „finale“ Geschichte in den letzten Spielen zu etablieren, ließ viele Spieler ratlos zurück. War diese Wahl jetzt Teil der Erzählung oder bloß ein Nebenstrang? In Odyssey und Valhalla konnten Spieler durch ihre Entscheidungen die Zukunft ihrer Charaktere bestimmen, was zwar für viel Freiheit sorgte, aber auch die Frage aufwarf, welche dieser Geschichten nun tatsächlich zum Kanon gehören.

Der Canon-Modus in „Assassin’s Creed Shadows“ löst dieses Problem auf elegante Weise: Er wählt für den Spieler alle Dialogoptionen automatisch und sorgt so für eine feste und kohärente Erzählung. Dieser Modus ist optional, was bedeutet, dass diejenigen, die ihre Entscheidungen selbst treffen möchten, weiterhin die Freiheit haben, dies zu tun. Doch für Spieler, die sich eine klar definierte Geschichte wünschen, bietet der Canon-Modus nun die perfekte Lösung. Das bedeutet auch, dass die Story von „Assassin’s Creed Shadows“ nun einen festen Bezugsrahmen hat – ein klarer Kanon, der als Grundlage für zukünftige Teile der Reihe dienen kann.

Warum der Canon-Modus die Antwort auf ungelöste Fragen ist

Doch der Canon-Modus ist mehr als nur eine Reaktion auf das Feedback der Fans. Er könnte auch den Weg für eine neue Richtung in der Assassin’s Creed-Serie ebnen. Mit der Einführung dieses Modus‘ ist es den Entwicklern gelungen, das Beste aus beiden Welten zu vereinen: Die Freiheit eines RPGs und die Klarheit einer linearen Erzählung. Für die Spieler bedeutet dies mehr als nur ein weiteres Spiel. Es könnte der Beginn einer neuen Ära für Assassin’s Creed sein – eine, die sowohl den traditionellen Fans als auch den Anhängern der RPG-Komponente gerecht wird.

Die Frage, was nun Kanon ist und was nicht, gehört damit der Vergangenheit an. Für „Assassin’s Creed Shadows“ wird es eine klare Antwort geben, und wer weiß, vielleicht wird diese Entscheidung auch das zukünftige Erzähluniversum der gesamten Reihe prägen. Doch wie bei allem im Leben bleibt der Canon-Modus optional – ein Feature, das jedem Spieler die Freiheit lässt, die Assassin’s Creed-Welt auf seine eigene Weise zu erleben.