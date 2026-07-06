Der digitale Vorhang fällt: Warum die Disc-Petition krachend scheitern wird

Während die halbe Gaming-Presse 116.000 Unterschriften als die französische Revolution der Vorstadt-Sammler feiert, sieht die Realität anders aus. Das angekündigte Disc-Aus bei PlayStation ab Januar 2028 lässt sich durch digitale Petitionen nicht aufhalten. Sie sind kein Fanal des Widerstands, sondern bestenfalls ein statistischer Rundungsfehler. Es wird scheitern!

Die lautstarke Minderheit im Netz mag den Untergang der Gaming-Kultur betrauern – in den Chefetagen von Sony regiert dagegen die schlichte Arithmetik der Gewinnmaximierung. Die Realität liest sich in den hauseigenen Quartalsberichten ab.

125 Millionen monatlich aktive Nutzer im PlayStation Network bilden das tatsächliche Fundament der Plattform. Die Empörten auf Change.org machen davon gerade einmal 0,092 Prozent aus. Ein Hauch von Nichts. Sammler-Romantik bezahlt keine Serverstrukturen.

Eine reine Tabellen-Entscheidung

Der Massenmarkt hat den Komfort des Klicks längst über den physischen Besitz von Plastikhüllen gestellt. Selbst Branchen-Veteranen entzaubern den vermeintlich ideologischen Kampf um das optische Laufwerk als vergeblich und aussichtslos. Wegen 100.000 Unterschriften wirft kein CFO ein jahrelang geplantes, milliardenschweres Effizienzprogramm um.

Der ehemalige Chef der Worldwide Studios, Shawn Layden, brachte es unlängst präzise auf den Punkt, als er den radikalen Schritt als „reine Tabellen-Entscheidung“ benannte. Wo keine Marge mehr wächst, stirbt die Infrastruktur. Wenn die überwältigende Mehrheit der Kundschaft ihr Geld direkt in den digitalen Store einspeist, bricht der wirtschaftliche Anreiz für den logistischen Riesenapparat im Hintergrund zusammen. Sony betreibt hier kein emotionales Risiko, sondern einfach Betriebswirtschaft.

Die Pandemiejahre wirkten vor diesem Hintergrund wie ein Brandbeschleuniger auf ein ohnehin sterbendes System. Sie verschoben die Konsumgewohnheiten der Spieler dauerhaft und besiegelten das schleichende Ladensterben im Einzelhandel.

Publisher betrachten den physischen Vertrieb seit Jahren als lästigen Ballast. Logistik, Presswerke, Zwischenhändler – all diese Stationen verbrennen wertvolle Prozente, die im hauseigenen Ökosystem ohne Umwege direkt in den Cashflow strömen. Der Kunde hat diesen Prozess durch seine Bequemlichkeit jahrelang subventioniert. Jetzt folgt die Quittung.

Immerhin fangen die User in den Kommentaren vereinzelt an, die eigene Heuchelei zu begreifen: „Es wird nur gejammert, aber bei GTA wo man hätte ein Zeichen setzen können, bestellen alle wie blöde vor. Warum?“

Das Ende der scheinheiligen Bescheidenheit

Sony holt nun der eigene Spott aus dem Jahr 2013 ein. Damals amüsierte sich das Management via YouTube noch köstlich über Microsofts restriktive Digital-Pläne für die Xbox One und reichte sich demonstrativ eine Disc von Hand zu Hand. Das war billiges Marketing. Heute vollzieht PlayStation exakt denselben Schritt. Der Gebrauchtmarkt, den man damals medienwirksam als Kulturgut verteidigte, ist geschäftlich irrelevant geworden. Er fällt für die Bilanzen der Konzerne kaum noch ins Gewicht.

Die Initiatoren der Petition flüchten sich derweil in die arbeitsmarktpolitischen Träumereien und warnen vor dem Kahlschlag bei Händlern, Presswerken und Logistikern. Wörtlich heißt es im Aufruf: „Ending physical media removes consumer choice, weakens local economies, and hands a few platform holders total control.“ Ein netter Versuch. Doch genau hier liegt der fundamentale Denkfehler der Bewegung: Was die Community als existenzbedrohenden Verlust von Arbeitsplätzen beklagt, ist für die Publisher der lang ersehnte Wegfall von lästigem, teurem Ballast.

Wer am Erscheinungstag eines neuen Titels ohnehin erst einmal einen Day-One-Patch von 60 Gigabyte herunterladen muss, besitzt mit der Disc im Schrank nur noch eine glorifizierte Lizenzgebühr aus Plastik. Die totale Umstellung sichert den Plattformhaltern das absolute Monopol bei der Preisgestaltung. Ohne den klassischen Handel als Preiskorrektiv fällt der letzte Rest von Wettbewerb weg. Dynamische Preisgestaltung und starre Store-Vorgaben ersetzen den freien Markt.

Spieler protestieren heute gegen den Entzug einer Option, die sie selbst durch ihr Kaufverhalten herbeigeführt haben. Die Marktführer diktieren das Tempo, Microsoft und Nintendo werden zur Bereinigung ihrer eigenen Geschäftsberichte nachziehen. Anstatt die Vergangenheit zu betrauern, sollte man die digitale Zukunft gestalten; eine solche Petition wäre angebracht, anstatt nur rumzuheulen. Am Ende siegt die Bequemlichkeit der Masse über das Prinzip der Sammler.