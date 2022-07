Der Herr der Ringe: Gollum um mehrere Monate verschoben

In der Rolle von Gollum begeben sich die Fans auf eine gefährliche Reise und jagen der einzigen Sache nach, die ihm wichtig ist: seinem Schatz. Dabei gilt es, Gefahren durch Klettern, Springen oder Schleichen zu umgehen. Gollum ist geschickt und verschlagen, aber auch hin- und hergerissen aufgrund seiner gespaltenen Persönlichkeit. Es muss entschieden werden, ob die dunkle Seite von Gollum die Oberhand gewinnt oder ob in dem, was einst Sméagol war, noch ein Funken Vernunft steckt.

In einer kurzen Erklärung schreibt man heute, dass das Team über die letzten Jahre hinweg hart daran gearbeitet, seine Vision einer atemberaubenden Welt, erfüllt von Magie und Wundern, zu verwirklichen. Um dem Franchise und den Erwartungen der Fans daran gerecht zu werden, ist Daedalic Entertainment darum bemüht, die noch unerzählte Geschichte Gollums in einer Art und Weise zu enthüllen, die J.R.R Tolkiens Vision würdigt.

