Der limitierte Death Stranding 2 DualSense-Controller kann vorbestellt werden

Wenn Hideo Kojima etwas macht, dann selten halbherzig. Ob cineastisches Spiel oder mystische Social-Strand-Philosophie – sein Name steht für ein kreatives Universum, das weit über Bildschirmränder hinauswächst. Jetzt schleicht sich dieses Universum auch in deine Hände: Der offiziell lizensierte DualSense-Controller zu Death Stranding 2: On the Beach ist nicht nur eine weitere Limited Edition, sondern ein Artefakt – so inszeniert, als hätte es selbst einen langen Weg durch postapokalyptisches Gelände hinter sich.

Die Optik? Markant. Schwarzmatt trifft auf glühendes Orange – ein Farbschema, das an Warnlichter in verlassenen Bunkern erinnert. In der Mitte prangt das Logo der Organisation „Drawbridge“, die im Spiel eine zentrale Rolle übernimmt. Wer das Gamepad in die Hand nimmt, hält gefühlt ein Stück Kojima-Lore – fast so, als würde Sam Bridges persönlich zum Ausliefern bitten.

Vorbestellen ab sofort, aufbrechen ab Juni

Der Controller ist ab sofort über direct.playstation.com sowie bei ausgewählten Händlern vorbestellbar. Kostenpunkt: 84,99 €. Nicht günstig, aber: Dies ist kein Massenprodukt. Sony liefert hier ein Sammlerstück für Enthusiasten, das pünktlich zum Spielstart von Death Stranding 2 am 26. Juni 2025 erscheint – oder zwei Tage früher, falls man sich für eine Special Edition des Spiels entscheidet.

Technisch bleibt alles beim gewohnt hochwertigen DualSense-Standard: Adaptive Trigger, präzises haptisches Feedback, integriertes Mikrofon – nur diesmal verpackt in einem Design, das mehr Geschichte erzählt als mancher Story-Trailer.

Der Death Stranding 2 Limited Edition Controller

Ein Controller mit Charakter – ganz Kojima

In einer Welt, in der Gaming-Hardware oft austauschbar wirkt, zeigt dieser Controller, dass es auch anders geht. Er ist Kunstobjekt und Gebrauchsgegenstand zugleich, ein Werkzeug für virtuelle Heldentaten – oder zumindest ein stylisher Begleiter beim nächsten Bossfight.

Wer das Gefühl haben will, nicht nur ein Spiel zu spielen, sondern Teil eines größeren Erlebnisses zu sein, sollte sich dieses Stück Gaming-Kultur sichern. Denn manchmal beginnt die Reise nicht auf dem Bildschirm, sondern mit dem ersten Griff zum richtigen Controller.

Und Kojima? Der hätte es nicht besser inszenieren können.