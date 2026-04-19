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Der Machtwechsel: Wie Neil Druckmann die Ära Amy Hennig bei Naughty Dog beendete

Ex-Entwickler enthüllt Details zum Machtwechsel bei Naughty Dog. Wie der Aufstieg von Neil Druckmann die Ära von Uncharted-Schöpferin Amy Hennig beendete.

Naughty Dog Amy Hennig
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Mark Tomson
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Inhaber und Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er...
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Neue Details aus dem Umfeld von Naughty Dog beleuchten die interne Wachablösung. Der Erfolg von „Uncharted 2“ ebnete den Weg für Neil Druckmann, während die ursprüngliche Serienschöpferin Amy Hennig ins Abseits geriet.

Inhalt

Der ehemalige Naughty Dog-Mitarbeiter Gabriel Betancourt bestätigt in einem aktuellen Interview die klare Hierarchie-Verschiebung während der frühen 2010er-Jahre, die letztlich zum kontroversen Abgang von Amy Hennig führte und die DNA des Studios nachhaltig veränderte.

Die Ära Hennig: Als das Design noch die Story diktierte

Bevor „The Last of Us“ zum alles überstrahlenden Franchise wurde, war die Struktur bei Naughty Dog eindeutig definiert. Amy Hennig fungierte als Schöpferin, Hauptautorin und Director der Uncharted-Reihe. Betancourt stellt klar: Während der Entwicklung von „Uncharted 3“ stand Hennig unangefochten an der Spitze, während Bruce Straley und Neil Druckmann als „Second in Command“ agierten.

Diese Phase steht heute für die „Designer First“-Philosophie des Studios. Die Teams waren kleiner, die Wege kürzer und die kreative Vision lag in den Händen weniger erfahrener Köpfe. Hennigs Stil prägte das „Playable Movie“-Genre und machte Naughty Dog zur Speerspitze der PlayStation-Exklusivtitel. Doch mit dem gigantischen Erfolg von „Uncharted 2“ verschoben sich die internen Gravitationszentren.

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Das Machtzentrum The Last of Us

Der Erfolg des zweiten Nathan Drake-Abenteuers gab Druckmann und Straley das nötige politische Kapital innerhalb des Studios, um ein eigenes, radikal anderes Projekt zu verfolgen. Während Hennig das Kern-Franchise Uncharted weiterführte, bauten die beiden mit The Last of Us ein neues Machtzentrum auf.

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Dieser Parallelbetrieb führte zu einer schleichenden Entfremdung. Betancourt beschreibt ein Klima, das von leidenschaftlichen, teils aggressiven Debatten geprägt war. In einem Studio, das traditionell auf Reibung setzte, um Qualität zu erzeugen, scheint die Balance zwischen der „alten Garde“ um Hennig und den aufstrebenden Visionären Druckmann/Straley schließlich gekippt zu sein.

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2014: Der Bruch und die radikale Umkehr

Obwohl Betancourt die genauen Umstände von Hennigs Abgang im Jahr 2014 nicht im Detail kommentiert, liefert er den entscheidenden Kontext für das „Danach“. Als Hennig das Studio während der Entwicklung von „Uncharted 4“ verließ, übernahmen Druckmann und Straley das Ruder – und warfen Hennigs bisherige Arbeit fast komplett über den Haufen.

Die Geschichte wurde umgeschrieben, Charaktere (wie Nathans Bruder Sam) wurden neu besetzt oder in ihrer Rolle verändert. Dieser radikale Schnitt markiert den endgültigen Wandel von Naughty Dog: weg vom klassischen Abenteuer-Kino hin zu einer düstereren, charakterfokussierten Erzählweise, die heute das Markenzeichen des Studios ist, aber viele Veteranen der Hennig-Ära entfremdete.

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Das Erbe der „Unicorns“

Hennig steht heute sinnbildlich für die verlorenen „Einhörner“ des Studios – jene Führungskräfte, die Design, Writing und Regie in einer Person vereinten. Ihr Abgang leitete eine Ära ein, in der Spezialisierung und massive Teamstrukturen die individuelle Handschrift ersetzten.

  • Hennig-Ära: Fokus auf Pacing, klassische Heldenreise, agilere Teams.
  • Druckmann-Ära: Fokus auf emotionale Dekonstruktion, massive Produktionswerte, starre Hierarchien.

Für Fans der ersten Stunde ist die Nachricht ernüchternd: Die Ära der charmanten, unbeschwerten Abenteuer im Stil von Amy Hennig ist bei Naughty Dog endgültig Geschichte. Der interne Machtwechsel hat ein Studio geschaffen, das heute zwar narrativ komplexere und technisch überlegene Werke liefert, aber den Preis einer fast schon klinischen Produktionsstruktur zahlt.

Wer auf eine Rückkehr zur Leichtigkeit der frühen Uncharted-Tage hofft, etwa im spekulierten Uncharted 5, wird unter der aktuellen Führung wohl enttäuscht werden – Naughty Dog ist heute das Studio von Neil Druckmann, mit allen Vor- und Nachteilen dieser kompromisslosen Vision.

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X8BL
19. April 2026 19:45

TLOU war genau einmal gut: Beim Debüt. Inhaltlich zwar gar nicht meine Baustelle mit dem ganzen Horror-Gedöns, aber qualitativ über alle Zweifel erhaben.

Danach gab es ja nur noch den zweiten Teil und Neuverwurstungen des ersten. Der zweite war vom Produktionsaufwand her auch beeindruckend, aber inhaltlich niederträchtig. Umso älter ich werde, desto mehr verstehe ich Bilder und Zusammenhänge – das macht es noch schlimmer. Emotional hat es mich aber direkt schon abgestoßen.

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pray
19. April 2026 15:18

meine güte endlich ENDLICH mal von offizieller seite. ich habe genaue DAS schon so oft geschrieben, es wurmt mich bis heute und schmerzt einfach nur. ich musste mich dafür unzählige male rechtfertigen und bestimmte leute sind mir immer und immer wieder deswegen dumm gekommen und wollten mir sonstwas unterstellen

ich habe den artikel abgespeichert und werde ihn immer und immer wieder in dieser unsäglichen debatte herausholen.

jetzt hat man es endlich mal schwarz auf weiß und es tut so gut das endlich mal offiziell bestätigt zu haben.

tja ist jetzt blöd für die ganzen ´´sony hat sich nicht verändert´´ verblendeten ´´fans´´

ich sage genau DAS seit dem uncharted 4 release. was hat man mit mir rumdiskutiert, ist frech geworden, hat sich rausgeredet und versucht alles zu drehen, wie man es braucht…

amy henning hat naughty dog groß gemacht, eine FRAU die keine w0ke sch** gemacht hat, hat ein grandioses franchise aus dem boden gehoben. uncharted war spannend, wunderschön, hoffnungsvoll und mystisch. es war sympathisch und positiv, es war ein spiel zum erleben, wohlfühlen und einfach purere eskapismus

gerade in der heutigen welt bräuchten wir genau SOEWAS und was bekommen wir? die sch** von druckmann die einen noch mehr runterzieht und mental brechen soll. spiele die keinen spaß mehr machen sollen und darauf ausgelegt sind uns umzuerziehen. druckmann hat alles zerstört und wegen magelnder alternativen und wegen hype und schönrederei wird das noch angefeiert

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pray
19. April 2026 15:24
Reply to  pray

wir haben heutezutage massenarbeitlosigkeit, krieg, den geschlechterkampf und parallel ein paar verrückte die uns die geschlechter wegnehmen wollen. die gesellschaften sind gespalten, länder drohen sich, armut wird immer größer, wohlstand seltener, tanken zum luxusgut, häuserkauf nurnoch für priviligierte und und und

spiele, filme etc die hoffnung aufzeigen, die werte behinhalten, die uns aber nicht wie ein kind erziehen und belehren wollen, sondern diese dinge ins gesamtbild einbetten, die spaß machen und die uns eskapismus ermöglichen, sind wichtiger als je zuvor.

jetzt müsste man sich hinsetzen und auf seiner ps5 ein uncharted mit abenteuer, mystik und freunschaft spielen. stattdessen bekommen wir gar kein uncharted mehr und der letzte teil war ein witz im vergleich zu den vorgängern. ein auf düster getrimmter ableger der den hauptcharakter demontiert, abgewertet und bechämt hat.

es war eine billige ballerbude mit geiler grafik, bei der fast alles trist und trostlos war, ein spiel mit wenig hoffnung und dem fokus auf hinterf*tzige charaktere die sich alle nur selber die taschen vollmachen wollten. der artikel beschreibt es ganz gut, ich führe da nicht weiter aus… anstatt auf joel zu rotzen wie es bei last of us 2 passiert ist, sollte man das auf alle naught dog spiele seit uncharted 4 machen!

dazu kommt, dass naughty dog einach extrem langsam ist und nichts mehr gebacken bekommt. god of war mit dem drama sche** ist die nächste marke die gelitten hat

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pray
19. April 2026 15:41
Reply to  pray

silent hill ist für erwachsene, metal gear solid ist für erwachsene, metro ist für erwachsene…

uncharted 4, last of us etc. nehmen den spieler nicht ernst, sie sagen was man fühlen soll und wann, sie wollen erziehen und halten uns für unfähig, wozu sie auch beitragen, wenn man nur noch soetwas hat

**** wird tot geprügel und **** muss zugucken, dann wird **** bespuckt. der initiator dahinter soll dann sympathisch sein und wir sollen mitfühlen… am *RSCH!

frau schlägt schwangere frau ins gesicht und bricht nase -> böse…. ok danke neil druckmann… danke last of us part 2

aber detroit become human hat kassiert, obwohl es weniger schlimm und wesentlich reifer umgesetzt war

das ist nicht nur krank und traurig, das ist bedenlich und ekelhaft, dass soetwas von sony mit millionen finanziert wird und als massentauglich die gesamte marke playstation repräsentieren soll

ich bin schon fast froh über die live service tiel, da sony dann weniger geld in diesen crap steckt.

die einzigen normalen marken sind doch noch spider man, ratchet & clank und vl noch etwas horizon (was aber auch durchideologisiert ist)

viele die mit uncharted 4, god of war (2018) etc groß geworden sind, wissen gar nicht mehr, wie ´´richtige´´ spiele aussehen. haben nie ein bioshock gespielt, kennen kein thief, kein deus ex, kein metal gear solid (durch das remake zum glück wieder eher) und keine fumito ueda spiele. DAS sind richtige spiele, das ist kunst und DAS ist kön

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omnigamer
19. April 2026 15:41
Reply to  pray
  • sony ist nicht naughty dog.
  • wenn amy henning das genie war, was naughty dog gross gemacht hat, warum gab es kein Release oder irgendwas von ihr seit ihrem abgang vor 12 jahren?
  • würden spiele wie soul reaver oder uncharted 1-3 heute released, würdest du wie bei crimson desert kritisieren, keine story und tiefgang (deine worte). mehr story und tiefgang gab es bei uc4, da waren sie noch sweet baby frei trotz boss power frau als antiheld (der hat halt nen fetisch, man nennt ihn ja nicht ohne grund cuckman)
  • schlusswort: man sollte nicht zu emotial sein, was ehemalige legendäre studios, vorallem aus Kalifornien. bioware, blizzard, bethesda usw alle tot weil die leute von früher weg sind. ich erwarte von amerikanischen studios bis auf santa monica nichts bahnbrechendes und glaube auch nicht das gta 6 wie früher sein wird, sondern weichgespült.
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pray
19. April 2026 16:04
Reply to  omnigamer
  1. sony ist naughty dog, denn sie sind der boss, geben das geld, entscheiden was läuft. komisch, dass nach dem überbewerteten und spielerisch mittelmäßigem last of us, alle spiele von sony genau DANACH ausgerichtet wurden.
  2. vl weil sie sich eine auszeit gegönnt hat und mindestens eins ihrer projekte eingestellt wurde was NICHTS mit qualität zu tun hat. kann man ganz schnell googeln und war bereits of thema, sie war an sehr geilen sachen dran
  3. unterstellung deinerseits und völlig fehl am platz sowie falsch. uncharted 1-3 waren super das schreibe ich immer und überall, crimson desert wird btw überall für die story kritisiert. trotzdem fehl am platz hier der seitenhieb
  4. wie emotinal ich bin ist meine sache und welchen wert spiele, kunst etc haben ebenso. wenn man nur konsumiert und sich alles reinschaufelt (nicht auf dich bezogen) ist einem das vl egal, ich handhabe das anders. dieser typ hat naughty dog kaputt gemacht und zerstört, was amy henning aufgebaut hat. da kann und darf man auch emotional werden. btw stehe ich hinter dem was ich schreibe und hatte damit all die jahre recht, musst mich aber vor so kleinen **** rechtfertigen, die meinten es besser zu wissen.
  5. die westlichen großen studios sind zum großteil entwertet, da hast du recht. es kommt fast nurnoch schund und die spiele haben keine seele mehr, da muss man nach AA oder Indie titeln gucken. die asiaten oder ostblock leute haben da viel mehr auf dem kasten, trotzdme mag ich jedi survivor, avatar, starfield
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omnigamer
19. April 2026 16:18
Reply to  pray
  • punkt 3 war keine unterstellung, sondern allgemein. wäre die story von crimson desert damals gedroppt, hätte keiner gemeckert weil gewisse leute kliff inzeniert sehen wollen wie kratos oder joel.

punkt 4 war auch allgemein gehalten,
schlusswort: Ich bin in dem Alter, wo ich mich aus Diskussionen raushalte. Selbst wenn du sagst 1+1=5, hast du Recht – viel Spaß.“ – Keanu Reevesich spiele gerade cyberpunk, so ein meisterwerk werden wir auch nie wieder bekommen.
ich bin froh, dass es noch viele studios gibt, die abliefern wie naughty dog früher, siehe capcom. nd bringt vielleicht 1x spiel diese gen.

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pray
20. April 2026 11:34
Reply to  omnigamer

Mir ist ein crimson desert mit seinen Charakteren lieber als alles was naughty dog seit the last of us gebracht hat

Story sollte auch nicht mit character driven drama verwechselt werden. Story ist so viel mehr, doe Welt, ihre Geschichte, das Leben darin, Kultur etc….

Das geht bei vielen aber verloren

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omnigamer
20. April 2026 16:45
Reply to  pray

wenn das die definition für story ist, dann ist crimson desert ne 10 von 10

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pray
21. April 2026 01:00
Reply to  omnigamer

Das kann gut sein, ich werde es später wahrscheinlich auch irgendwann einmal kaufen. Für mich wertiger als diese movie-games die nur drams bieten und oft spielerisch keinen Spaß machen (meine Sichtweise)

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Crydog
19. April 2026 14:28

Man hätte einfach ani uncharted geben sollen und druckman last of us. Man merkt schon in uncharted 4 das das Gold feeling theme weg ist es ist zu einem last of us lite vorkommen.
Und was den plot von part 3 angeht etnweder joel oder ein selbgebauten Charakter alles andere juckt mich nicht

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pray
19. April 2026 15:47
Reply to  Crydog

amy henning hätte uncharted behalten und leiten sollen, neil druckman hätte dann seine p*v*rs*n fantasien bei last of us ausleben können und erziehungs daddy für die leute gespielt, die soetwas brauchen und denen man sagen muss, was sie zu fühlen haben und wann etwas böse oder gut ist.

man hat uncharted 4 benutzt und entehrt, um ein last of us lite zu bringen… sony kennt nur diese eine richtung. das sieht man doch.

last of us
uncharted
tsuhima
god of war
horizon (noch am wenigsten)

überall dreht sich alles um gebrochene charaktere, überall ist alles character driven, überall sitzt ´´tiefer schmerz´´ und überall regiert die hoffnungslosigkeit und das wird als ERWACHSEN verkauft. klar wer kennt es nicht, mit kindern, arbeit etc möchte man in einer sh*t welt voller bosshaftigkeit, krieg, Armut und Ungerechtigkeiten gerne am feierabend bei ein paar stunden Drama, hoffnungslogkeit und Schmerz den harten Tag ausklingen lassen und sich dabei noch erziehen lassen

und dann wundern sich manche, dass diese Schwurbelspiele sich nicht bei steam verkaufen und bilden sich ein, sie wären als playstation only gamer die ´´elite´´, die wahre kunst wertschätzen kann… nein leute… die pc leute müssen so einen sch*iß nicht kaufen, weil sie sich das nicht schönreden müssen und die ps exklusives nicht brauchen. die spielen gute spiele und wollen spaß beim spielen, sich nicht wie kinder behandeln und erziehen lassen und ernst genommen werden

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Crydog
19. April 2026 21:04
Reply to  pray

Deswegen mag ich capcom spiele sie nehmen sich selbst nicht ernst das spaziert mal eben Tofu in R.P.D rein in requiem in bild.

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pray
20. April 2026 11:34
Reply to  Crydog

Hatte ich auch und mich erschrocken….danach musste ich lachen xD

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