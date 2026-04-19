Der Machtwechsel: Wie Neil Druckmann die Ära Amy Hennig bei Naughty Dog beendete

Neue Details aus dem Umfeld von Naughty Dog beleuchten die interne Wachablösung. Der Erfolg von „Uncharted 2“ ebnete den Weg für Neil Druckmann, während die ursprüngliche Serienschöpferin Amy Hennig ins Abseits geriet.

Der ehemalige Naughty Dog-Mitarbeiter Gabriel Betancourt bestätigt in einem aktuellen Interview die klare Hierarchie-Verschiebung während der frühen 2010er-Jahre, die letztlich zum kontroversen Abgang von Amy Hennig führte und die DNA des Studios nachhaltig veränderte.

Die Ära Hennig: Als das Design noch die Story diktierte

Bevor „The Last of Us“ zum alles überstrahlenden Franchise wurde, war die Struktur bei Naughty Dog eindeutig definiert. Amy Hennig fungierte als Schöpferin, Hauptautorin und Director der Uncharted-Reihe. Betancourt stellt klar: Während der Entwicklung von „Uncharted 3“ stand Hennig unangefochten an der Spitze, während Bruce Straley und Neil Druckmann als „Second in Command“ agierten.

Diese Phase steht heute für die „Designer First“-Philosophie des Studios. Die Teams waren kleiner, die Wege kürzer und die kreative Vision lag in den Händen weniger erfahrener Köpfe. Hennigs Stil prägte das „Playable Movie“-Genre und machte Naughty Dog zur Speerspitze der PlayStation-Exklusivtitel. Doch mit dem gigantischen Erfolg von „Uncharted 2“ verschoben sich die internen Gravitationszentren.

Das Machtzentrum The Last of Us

Der Erfolg des zweiten Nathan Drake-Abenteuers gab Druckmann und Straley das nötige politische Kapital innerhalb des Studios, um ein eigenes, radikal anderes Projekt zu verfolgen. Während Hennig das Kern-Franchise Uncharted weiterführte, bauten die beiden mit The Last of Us ein neues Machtzentrum auf.

Dieser Parallelbetrieb führte zu einer schleichenden Entfremdung. Betancourt beschreibt ein Klima, das von leidenschaftlichen, teils aggressiven Debatten geprägt war. In einem Studio, das traditionell auf Reibung setzte, um Qualität zu erzeugen, scheint die Balance zwischen der „alten Garde“ um Hennig und den aufstrebenden Visionären Druckmann/Straley schließlich gekippt zu sein.

2014: Der Bruch und die radikale Umkehr

Obwohl Betancourt die genauen Umstände von Hennigs Abgang im Jahr 2014 nicht im Detail kommentiert, liefert er den entscheidenden Kontext für das „Danach“. Als Hennig das Studio während der Entwicklung von „Uncharted 4“ verließ, übernahmen Druckmann und Straley das Ruder – und warfen Hennigs bisherige Arbeit fast komplett über den Haufen.

Die Geschichte wurde umgeschrieben, Charaktere (wie Nathans Bruder Sam) wurden neu besetzt oder in ihrer Rolle verändert. Dieser radikale Schnitt markiert den endgültigen Wandel von Naughty Dog: weg vom klassischen Abenteuer-Kino hin zu einer düstereren, charakterfokussierten Erzählweise, die heute das Markenzeichen des Studios ist, aber viele Veteranen der Hennig-Ära entfremdete.

Das Erbe der „Unicorns“

Hennig steht heute sinnbildlich für die verlorenen „Einhörner“ des Studios – jene Führungskräfte, die Design, Writing und Regie in einer Person vereinten. Ihr Abgang leitete eine Ära ein, in der Spezialisierung und massive Teamstrukturen die individuelle Handschrift ersetzten.

Hennig-Ära: Fokus auf Pacing, klassische Heldenreise, agilere Teams.

Fokus auf Pacing, klassische Heldenreise, agilere Teams. Druckmann-Ära: Fokus auf emotionale Dekonstruktion, massive Produktionswerte, starre Hierarchien.

Für Fans der ersten Stunde ist die Nachricht ernüchternd: Die Ära der charmanten, unbeschwerten Abenteuer im Stil von Amy Hennig ist bei Naughty Dog endgültig Geschichte. Der interne Machtwechsel hat ein Studio geschaffen, das heute zwar narrativ komplexere und technisch überlegene Werke liefert, aber den Preis einer fast schon klinischen Produktionsstruktur zahlt.

Wer auf eine Rückkehr zur Leichtigkeit der frühen Uncharted-Tage hofft, etwa im spekulierten Uncharted 5, wird unter der aktuellen Führung wohl enttäuscht werden – Naughty Dog ist heute das Studio von Neil Druckmann, mit allen Vor- und Nachteilen dieser kompromisslosen Vision.