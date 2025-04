Der neue Konsolenkrieg: Nicht mehr auf der Couch, sondern auf YouTube

Früher wurden Konsolenkriege mit Exklusivtiteln ausgetragen. Heute reichen ein paar Sekunden Vorsprung bei einem Trailer auf YouTube, um die Lager aufeinanderzuhetzen. Der neueste Aufreger: „Doom: The Dark Ages“, entwickelt von id Software, erscheint zwar für alle Plattformen, aber PlayStation-Spieler durften als Erste einen Blick auf das neue Gebiet „Kosmisches Reich“ werfen – exklusiv über den offiziellen PlayStation Blog und deren YouTube-Kanal – und an den Xbox-Usern vorbei. Ein Detail, das bei Xbox-Fans für hitzige Diskussionen sorgt. Warum eigentlich?

Von Konsolenkrieg zu Klickkrieg – Der Wandel der Gaming-Schauplätze

Willkommen in der Ära der symbolischen Exklusivität, wo nicht mehr der Inhalt zählt, sondern das Gefühl, zuerst dabei gewesen zu sein. Dass „Doom: The Dark Ages“ gleichzeitig für Xbox Series X|S, PS5 und PC erscheint – geschenkt. Dass der exklusive Trailer auf einer für alle zugänglichen Plattform wie YouTube hochgeladen wurde – egal. Entscheidend ist: Die Marke PlayStation durfte das neue Level zuerst präsentieren. Und das kratzt bei manchen offenbar am Stolz.

Ironischerweise gehört „Doom“ seit der Übernahme von Bethesda durch Microsoft zum hauseigenen Portfolio. Dass nun Sony den ersten offiziellen Blick auf das „Kosmische Reich“ werfen darf, wirkt wie ein PR-Schachzug mit doppeltem Boden. Natürlich wird Microsoft nicht plötzlich zur altruistischen Plattformbetreiberin, die großzügig Geschenke an die Konkurrenz verteilt. Vielmehr zeigt sich hier ein neuer Kurs: Exklusivität ist heute weniger eine Frage der Inhalte, sondern eine der Wahrnehmung. Und nichts steuert diese Wahrnehmung effektiver als Plattformen wie YouTube und der offizielle PlayStation Blog.

PlayStation-Fans genießen den Luxus der symbolischen Überlegenheit

Während Hugo Martin, Game Director bei id Software, das neue Gebiet als „absolut einzigartig“ bezeichnet und betont, es sei das „beste Doom-Spiel, das wir je gemacht haben“, bricht in den Kommentarspalten des Videos der übliche Kleinkrieg aus. Die Einen feiern den Lovecraft’schen Stil und die düstere Atmosphäre des „Kosmischen Reichs“, die anderen fragen sich, warum ein Microsoft-Spiel überhaupt zuerst bei Sony auftaucht. Eine berechtigte Frage – zumindest für Fans, die Exklusivität immer noch als territoriale Grenzlinie begreifen.

Der moderne Konsolenkrieg tobt nicht mehr zwischen Wohnzimmern, sondern zwischen Klickzahlen, Plattformkooperationen und symbolischen Premieren. Und während die Spieler auf allen Systemen ab dem 15. Mai (oder mit Premium-Zugang ab dem 13. Mai) in die Hölle zurückkehren dürfen, bleibt die Frage: War es das wert, sich wegen eines YouTube-Videos zu echauffieren? Wahrscheinlich nicht. Aber in Zeiten digitaler Tribalismen ist jede noch so kleine PR-Geste ein potenzielles Schlachtfeld.

Währenddessen denkt sich der PlayStation-Anhänger wahrscheinlich: Ach, Xbox-Fans sind jetzt beleidigt, weil ein Video zuerst bei uns zu sehen war? Wie süß. Willkommen in der Welt der symbolischen Siege, liebe grüne Freunde. Ihr habt das Spiel gekauft – wir haben den Trailer. Und ehrlich gesagt, das reicht uns. Wir brauchen gar keine Exklusivität mehr, wir sind schon glücklich, wenn Microsoft uns gnädigerweise ein paar Minuten Vorab-Content auf unserem Blog gönnt. Das nennen wir Service! Während ihr euch also mit eurem Game Pass kostenlos durch Welt von Oblivion klickt, schauen wir stilvoll dabei zu, wie der Doom Slayer sich durch lovecraft’sche Kathedralen metzelt – in unserem exklusiven YouTube-Player. Auch eine Art der Genugtuung, oder?

Was denkt ihr darüber? Wird der Konsolenkrieg auf diese Weise neu entfacht?