Der Pendel-Horror hat ein Datum: The Occultist erscheint im April

Endlich Klarheit für alle Horrorfans: Das atmosphärische Ermittler Abenteuer The Occultist landet am 8. April 2026 auf unseren Festplatten. Nachdem die Demo im Februar zum Steam Next Fest schon ordentlich für Gänsehaut gesorgt hat, wissen wir jetzt, wann wir die volle Ladung Okkultismus bekommen.

Godstone Island ist kein Ort für Urlauber

Die Entwickler von DALOAR setzen nicht auf klassische Feuerwaffen, sondern auf ein mystisches Pendel mit fünf einzigartigen Mechaniken. Diese Entscheidung definiert den Gameplay-Loop massiv um, da wir die Umgebung direkt manipulieren müssen, um voranzukommen. Das Pendel dient dabei als Interface zwischen der physischen Welt und der paranormalen Ebene. Es ist kein bloßes Gimmick, sondern das Kernwerkzeug für die Puzzles. Taktische Tiefe statt Dauerfeuer.

In The Occultist gibt es keinen direkten Kampf. Alan Rebels ist ein Ermittler, kein Soldat, was uns zu einer strikten Stealth-Mechanik zwingt. Das Sounddesign spielt hier eine entscheidende Rolle, um die Position der „Ominous Souls“ auf GodStone auszumachen.

Die Entscheidung, auf Konfrontation zu verzichten, schraubt den psychologischen Druck nach oben, da Flucht oder Verstecken die einzigen Optionen bleiben. Wenn Gegner und die KI-Wahrnehmung präzise abgestimmt sind, könnte das Katz-und-Maus-Spiel auf den nebligen Straßen der Insel richtig intensiv werden.

Visuelle Isolation auf der Insel GodStone

Die grafische Umsetzung nutzt die Hardware der PlayStation 5 und Xbox Series gezielt aus, um eine dichte, beklemmende Atmosphäre zu schaffen. Besonders das Beleuchtungssystem in den verlassenen Gebäuden des 1950er-Jahre-Kults scheint die Isolation der Insel greifbar zu machen. Der Kontrast zwischen der nebligen Außenwelt und den klaustrophobischen Innenräumen der Kult-Stätten ist visuell stark eingefangen. Ein echtes Current-Gen Szenario für Grusel-Enthusiasten.

The Occultist sieht nach einem echten Hoffnungsträger für Fans von narrativem Horror aus. Die Kombination aus einer unverbrauchten Mechanik wie dem Pendel und dem kompletten Verzicht auf Combat könnte das Spiel aus der Masse der Walking-Simulatoren herausheben. Ob die Puzzles auf Dauer motivieren, muss sich zeigen – die Prämisse ist aber verdammt stark.

Was ist für euch in Horror-Games wichtiger: eine wehrlose Flucht-Mechanik wie in Amnesia oder wollt ihr euch wie in Resident Evil aktiv gegen das Grauen verteidigen können?