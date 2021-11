Der PlayStation Adventskalender zum Anfassen, mit Chance auf PS5 Gewinn

Auf der Suche nach einer neuen Geschenkidee zum Nikolaus oder ein paar Tage früher? Dann hat PlayStation in diesem Jahr ein tolles Goodie für euch parat – den offiziellen PlayStation Adventskalender zum Anfassen – mit echten Türchen und der Chance auf tolle Preise.

Was man nicht so alles während des Stöberns beim Samstags-Bummeln findet. Zwischen PS5 Spielen und Zubehör lächelte mir der PlayStation Adventskalender zwischen dem ganzen Merch so richtig entgegen. Kurzum eingepackt und aus dem Laden spaziert. Sogar die Dame an der Kasse war hellauf begeistert von diesem Fundstück, die im besten Berliner Dialekt kommentierte: ‚wat ne tolle Idee, den hab ick hier ja noch ja nich jesehen‘, während man ihr die 30 EUR für den Kalender im Gegenzug über den Tisch schiebt.

Was steckt wohl hinter den Türchen?

Im typischen Look der ikonischen PlayStation Symbole und einem hübsch geschmückten Weihnachtsbaum darauf, verspricht der PlayStation Adventskalender weitaus mehr als nur die dafür gelöhnten 30 EUR in Form von PSN Guthaben.

Damit man auch mal abseits des Controllers beschäftigt ist, liegt hier noch ein cooles PlayStation Puzzle bei, das ebenfalls die PlayStation Symbole mit einigen der größten PlayStation Helden abbildet, darunter Sackboy, Aloy aus Horizon oder Ratchet & Clank. Alleine das ist schon ein Plus und Mehrwert on Top.

PlayStation Adventskalender

Der Adventskalender ist 34cm hoch und 24cm breit, also ein gutes Stück größer als ein A4 Blatt. Er ist in mehreren Pappschichten gestapelt, aus denen sich die Puzzleteile herausbrechen lassen. Spätestens am 24. Dezember hat man also alles zusammen oder die Beute daraus gesichert, die sich dann in Form von Voucher Codes im PlayStation Store einlösen lassen.

Wichtig: Der Adventskalender muss wie jede reguläre PSN-Card an der Kasse aktiviert werden, sonst funktionieren die Voucher Codes daraus nicht. Die übliche Vorsichtsmaßnahme gegen Diebstahl.

Chance auf PS5 Gewinn

Damit aber nicht genug, sind hier exklusive Gewinnspiel Codes enthalten, die euch im besten Fall sogar noch eine PS5 bescheren. Insgesamt hat Sony 1.111 Preise in den Kalender gepackt, darunter:

1000 x PlayStation Now Abo

100 x PlayStation Plus Abo

10 x 100 EUR PSN Guthaben

1 x PlayStation 5 Disc Edition

Der besagte Gewinncode befindet sich hinter dem Türchen 23. und kann auch erst ab diesem Tag, spätestens aber bis zum 09. Januar 2022 unter diesem Link (noch nicht aktiv) eingelöst werden.

Unklar ist, wie hoch die Auflage des Adventskalender ist und somit die reelle Gewinnchance. Gefühlt waren in diesem einem Geschäft gut 100 Kalender verfügbar. Das auf ganz Deutschland gerechnet, also wohl eine ganze Menge.

Trotzdem ein faires Angebot, das euch zumindest die 30 EUR PSN Guthaben gewährt, plus natürlich das schöne Puzzle, das sich toll rahmen lässt. Der PlayStation Adventskalender ist ab sofort im Handel verfügbar!