Der Schein-Widerstand: Warum das Disc-Ende 2028 die ehrlichste Entscheidung seit Jahren ist

Sony beerdigt im Januar 2028 die PlayStation-Disc und das Netz reagiert mit dem üblichen Entsetzens-Drehbuch. Ein schlechter Witz. Denn im Grunde führt der Konzern nur aus, was die Masse der Spieler durch ihr eigenes, chronisch faules Kaufverhalten längst selbst unterschrieben hat.

Ein nüchterner Blick auf die aktuellen Zahlen in Großbritannien verrät, dass dieser Schritt keine Willkür ist, sondern die überfällige Bereinigung einer längst toten Infrastruktur. Der physische Markt bricht hierzulande jährlich um fast dreißig Prozent ein. Das liegt nicht daran, dass die Konzerne so fies sind. Er bricht ein, weil ihr euch jahrelang bequem vom Sofa aus eure Enteignung via Pre-Load bestellt habt.

Wer am Wochenende durch die City läuft, findet die Traditionskette GAME nicht mehr als stolzen Tempel der Gaming-Kultur, sondern als trauriges Anhängsel in der Ecke von SportsDirect-Filialen, eingepfercht zwischen Tennissocken und Billig-Sportbekleidung. Der stationäre Handel hat sich selbst abgeschafft. Plastikhüllen im Regal sind ein Anachronismus.

Die Illusion von Eigentum und freiem Markt

Bedeutet das, dass der Verzicht auf das physische Medium ausschließlich Vorteile bringt? Natürlich nicht. Mit jeder verschwundenen Disc verliert der Kunde das wichtigste Gut im digitalen Zeitalter: die Kontrolle über sein Eigentum. Rechtlich kauft der Nutzer im PlayStation Store kein Spiel, sondern lediglich eine temporäre, an den Account gebundene Nutzungslizenz. Die Disc bot hier bis zuletzt handfeste, analoge Privilegien. Der Weiterverkauf nach dem Durchspielen, das unkomplizierte Verleihen im Freundeskreis, das haptische Sammeln und eine garantierte Offline-Nutzung abseits jeglicher Server-Infrastrukturen fallen künftig weg.

Es ist der finale Übergang vom Besitzen zum bloßen Leihen. Dass Sony durch diesen Schritt gleichzeitig die Kontrolle über Preisgestaltung, Rabatte und Vertrieb stärkt und den Wettbewerb ausschaltet, ist ein berechtigter Kritikpunkt. Im hauseigenen PlayStation Store existiert keine Konkurrenz. Für den Konzern ist genau diese absolute Preishoheit allerdings Teil der wirtschaftlichen Attraktivität des Modells.

Der oft bemühte Vergleich mit dem PC hinkt an dieser Stelle gewaltig. Zwar hat der PC diese Transformation vor über fünfzehn Jahren vollzogen, doch das dortige Ökosystem blieb durch alternative Stores wie Epic, GOG oder Keyseller im ständigen Preiswettbewerb. Auf der Konsole dagegen etabliert Sony ab 2028 ein geschlossenes digitales Monopol. Wer ein Spiel will, schluckt den Preis des Plattformbetreibers – oder bleibt draußen.

Genau an dieser Stelle versuchen sich die ersten Trotz-Flüchtlinge in die Tasche zu lügen. User wie Omnigamer bringen das Dilemma in den Kommentaren unfreiwillig auf den Punkt: „Und alle, die aus Protest zum PC wechseln, so oder so, willkommen im digitalen Zeitalter. Ihr habt leider zu lange gewartet und müsst für den Wechsel richtig viel Geld hinlegen.“

Exakt da liegt der finale Denkfehler. Diese späte Flucht ist kein Akt des Widerstands, sondern eine teure Kapitulation. Wer jetzt erst merkt, wo die Reise hingeht, zahlt ein Vermögen für den Hardware-Wechsel, nur um am Ende in der nächsten rein digitalen Abhängigkeit zu landen. Das System hat gewonnen.

Die zwei Lager der Empörung

Es wäre zu pauschal, die gesamte Kritik der Community als reine Heuchelei abzutun. Man muss hier differenzieren. Auf der einen Seite steht die Fraktion der bewussten Physisch-Käufer, die aus gutem Grund an ihren Discs festhalten, weil sie den Wert von Sammlungen und den Gebrauchtmarkt schätzen. Deren Frust ist absolut real und schmerzhaft begründet. Die echte Heuchelei liegt bei jener zweiten, weitaus größeren Gruppe – denjenigen Konsumenten, die seit zehn Jahren jeden Blockbuster aus reiner Bequemlichkeit pünktlich um Mitternacht im Store herunterladen, aber jetzt im Netz lauthals den Untergang der Gaming-Kultur anprangern.

Die Wahrheit ist ungemütlich. Die Disc ist bei vielen modernen AAA-Spielen längst nicht mehr das vollständige Produkt, das sie einmal war. Gigantische Day-One-Patches und zwingende Online-Verbindungen haben den Plastikdatenträger schleichend entwertet.

Der kommende Release von „GTA 6“ wird den letzten großen Praxistest für das System darstellen, bevor der Hebel im Januar 2028 endgültig umgelegt wird. Die Kritik vieler Spieler ist vollkommen nachvollziehbar und intellektuell im Recht. Nur kommt sie für Sony schlicht zu spät. Denn die schweigende Mehrheit hat mit ihrem realen Kaufverhalten längst bewiesen, dass Bequemlichkeit im Alltag wichtiger geworden ist als der tatsächliche Besitz. Willkommen in der Realität.

Denn genau hier kollabiert das moralische Kartenhaus der Bequemlichkeits-Gamer. Ihr jammert in den Foren über den Verlust eurer Rechte, aber ihr seid die Ersten, die um Mitternacht den Pre-Load starten, weil der Weg zum Briefkasten schon zu viel verlangt ist. Ihr habt euch eure eigene Enteignung in mundgerechten Häppchen servieren lassen – und jetzt, wo der Käfig zuschlägt, wird nach der Justiz oder dem Verbraucherschutz geschrien. Lächerlich.

Sony führt im Januar 2028 nur das Urteil aus, das ihr durch eure chronische Faulheit jahrelang selbst gefällt habt. Ihr wolltet den Komfort. Ihr bekommt das Monopol. Die Tränen im Netz sind keine Kritik am System, sondern das hilflose Wimmern derer, die nun schonungslos vor Augen geführt bekommen, dass sie die Kontrolle für ein bisschen Bequemlichkeit eingetauscht haben. Wenn Take-Two für ihren Blockbuster im November den 100-Euro-Button freischaltet, werdet ihr winseln – und klicken. Ihr habt es genau so verdient.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.