Der Soundtrack zu Horizon Forbidden West auf Vinyl & CD angekündigt

„In the Flood wurde ursprünglich nicht für die Fortsetzung geschrieben, aber Lovisas Live-Demo hat uns davon überzeugt, dass sie die Eröffnung des Spiels perfekt transportieren würde! Sie hat sich dann mit einem unserer Komponisten, Oleksa Lozowchuk, zusammengetan, um den Track mitzuproduzieren, der nun die Eröffnungssequenz ziert, in der Aloy in den Westen galoppiert (dargestellt von Ariana Gillis). Die Originalversion von Lovisa kann nach Abschluss des Spiels während des Abspanns genossen werden.“

