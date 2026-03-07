Latest

Der Süden ruft: Release zu South of Midnight auf PS5 und Switch 2 steht fest

South of Midnight erscheint am 31. März 2026 für PS5 und Switch 2. Erfahre alles zum Release der Weaver’s Edition und dem Südstaaten-Abenteuer von Hazel.

South Of Midnight

Xbox Game Studios öffnet die Pforten: Das atmosphärische Südstaaten-Abenteuer South of Midnight verlässt die Exklusiv-Zone und erscheint am 31. März für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

Compulsion Games hat mit der Geschichte rund um Hazel bewiesen, dass sie ein Händchen für surreale Welten haben. Dass wir jetzt den Termin für die PS5 und die Switch 2 haben, ist ein riesiger Gewinn für alle, die auf den einzigartigen Stop-Motion-Stil und das tiefgründige „Weaving“-Kampfsystem gewartet haben.

Die visuelle Identität des Spiels bricht mit dem Grafik-Einerlei und bringt den Gothic-Vibe des tiefen amerikanischen Südens direkt in die Wohnzimmer der gesamten Community.

Weben gegen das Trauma

Im Kern von South of Midnight steht das Handwerk der Weberin. Ihr kämpft nicht einfach stumpf gegen Monster, sondern nutzt Magie, um die zerrissenen Bande der Welt zu flicken und die Traumata der Haints zu heilen. Das Third-Person-Gameplay überzeugte bereits auf der Xbox durch seine fließenden Bewegungen und die taktische Komponente beim Umgarnen der Gegner. Besonders spannend wird zu sehen sein, wie die Switch 2 die dichte Atmosphäre und den orchestralen Soundtrack von Olivier Deriviere technisch stemmt.

Gleichzeitig mit dem Release schiebt Xbox die „Weaver’s Edition“ in die Händlerregale. Neben dem Artbook und dem Comic ist vor allem die Dokumentation „Weaving Hazel’s Journey“ interessant, die tief in die Entstehung dieser modernen Folklore eintaucht. Ein starkes Signal, dass man diesen Portierungen den nötigen Respekt entgegenbringt und sie nicht nur als schnellen Nachschlag serviert.

Die Entscheidung, South of Midnight auf weitere Plattformen zu bringen, zeigt, dass gute Geschichten keine künstlichen Grenzen brauchen. Für PS5-Besitzer und Switch-2-Early-Adopter ist der 31. März ein Pflichttermin, wenn man Bock auf ein Action-Adventure hat, das Herz und Verstand gleichermaßen anspricht. Die Community hat lange genug neidisch auf die Xbox geschielt.

Wirst du dir South of Midnight für die Switch 2 oder die PS5 holen, oder hast du die Reise mit Hazel auf dem PC/Xbox bereits hinter dir?

Drakenva
1 Minute zuvor

Das flop game wollte zu release keiner haben und jetzt auch nicht xD

0
Antworten

