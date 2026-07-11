Der zynische Abschied von der Disc: Sonys Code-in-a-Box ist eine reine Mogelpackung

Das offizielle Statement von Sony zum Disc-Aus ab Januar 2028 verbirgt eine eiskalte Marktbereinigung als Fortschritt. Wer die PR-Phrasen von „Verbraucherpräferenzen“ und „Auswahlmöglichkeiten“ abzieht, sieht am Ende nur eines – die Gewinnmaximierung um jeden Preis. Sony zerschlägt den freien Markt, um die absolute Preiskontrolle der PS6-Ära einzuleiten.

Die Illusion von Auswahl und Handel

Sony behauptet, Spiele blieben im Handel als digitale Formate erhältlich. Das ist die totale Kapitulation des Einzelhandels. Code-in-a-Box bedeutet, dass MediaMarkt oder Amazon zu reinen Kulissenschiebern degradiert werden, die das Marketing übernehmen, aber jegliche Macht über den Preis verlieren. An „GTA 6“ wird man diesen Testlauf erstmals in freier Wildbahn beobachten dürfen.

Die Handelsmargen werden weitestgehend vernichtet. Es gibt keine Rabatte mehr, um echte Lagerbestände loszuwerden, und der Gebrauchtspielmarkt wird über Nacht beerdigt. Sony gibt ab 2028 den Wert jedes einzelnen Pixels im eigenen Ökosystem vor. Oder hat irgendjemand schon mal billigere PSN-Cards im Supermarkt gesehen? Eben nicht. Bis zum Scannen an der Kasse ist die Box reine, wertlose Pappe – der Wert wird erst beim Bezahlen freigeschaltet. Zu Sonys Bedingungen.

Wer glaubt, die eingesparten Kosten für Presswerke und Logistik würden an die Kunden weitergegeben, versteht das Prinzip des digitalen Monopols nicht. Digitale Güter verstauben nicht auf Paletten. Sony hat null wirtschaftliches Interesse an Preisnachlässen, solange die Nachfrage stabil ist.

Schon heute kosten uralte Titel im PlayStation Store oft Monate nach dem Release den vollen AAA-Preis, während die Disc im Laden längst verramscht wird. Das Ziel ist nicht der billigere Preis für den Spieler, sondern die maximale Abschöpfung des Gewinns pro Kopf. Die gesparten Produktionskosten fließen direkt in die Marge.

Warum der Handel die Kröte schluckt

Der Einzelhandel spielt dieses Spiel nur aus purer Existenzangst mit. Da an Konsolen-Hardware traditionell fast nichts verdient wird, bricht ohne Software das gesamte Gaming-Segment weg. Die Händler bieten die Code-Boxen an, um wenigstens noch die Krümel vom Tisch abzubekommen – und sei es nur eine minimale Provision pro verkauftem Key. Zudem fungiert die Pappschachtel als Frequenzbringer, um kaufkräftige Kundschaft in die Filialen zu locken, die im besten Fall noch Zubehör mitnimmt.

Gleichzeitig schrumpft das Lagerrisiko für den Handel auf ein Minimum. Floppt ein Titel, sitzt der Händler nicht mehr auf tonnenweise Plastikmüll, sondern wirft wertlose, erst an der Kasse aktivierbare Pappe in den Altpapier-Container. Der physische Fußabdruck im Zentrallager schrumpft drastisch. Was bleibt, ist eine Transformation zur reinen Wandfläche. Die Spielebox mutiert zur flachen, risikoarmen Visitenkarte an der Drehsäule.

Der finale Betrug am Sammler

Die reguläre, schwere Spielebox mit Disc stirbt ab 2028 endgültig. Was die Kunden im Laden vorfinden werden, teilt sich in zwei Kategorien. Der Massenmarkt wird über flache Pappkärtchen bedient, die exakt wie Guthabenkarten für Netflix oder Spotify an Haken hängen. Sie kosten in der Herstellung fast nichts und dienen der reinen Bestandsverwaltung.

Für die großen Blockbuster wird es weiterhin Alibi-Boxen geben, die optisch nach Vollpreis aussehen – doch das sind reine Mogelpackungen. Dünnes Plastik oder Faltschachteln aus Karton, die innen statt eines Disc-Halters nur ein Inlay mit einem aufgedruckten Code enthalten. Sony bedient damit ausschließlich einen psychologischen Effekt. Der Kunde soll das Gefühl haben, für 80 EUR ein echtes Produkt zu erwerben, während er in Wahrheit nur bedrucktes Papier nach Hause trägt. Die Falle wird zugemacht. Für den Spieler – und für Sonys maximalen Profit.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.