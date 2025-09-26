Destiny 2 Ash & Iron: Epischer Raid „Die ewige Wüste“ startet – neue Herausforderungen und exklusive Beute

Diesen Samstag, am 27. September, geht die epische Version des Destiny 2-Raids „Die ewige Wüste“ live. Bungie dreht die Schwierigkeit nach oben, inkl. neuer Herausforderungen, speziellen Quests und mächtiger Belohnungen warten auf Einsatztrupps, die sich der ultimativen Testprobe stellen wollen. Wer den Raid meistert, kann Legendäre Waffen, verbesserte Rüstungen und exotische Beute wie den Strang-Raketenwerfer „Tosender Beifall“ ergattern.

Härter, schneller, intensiver

In den ersten 48 Stunden läuft der epische Raid ausschließlich im Wettkampfmodus. Hier sind die Gegner aggressiver, und die Power-Level der Spieler wird begrenzt. Das macht jede Begegnung kniffliger, verlangt saubere Koordination und präzise Teamarbeit.

Die Belohnungen sind entsprechend: Stufe-5-Ausrüstung beim ersten Abschluss jeder Begegnung, exklusive Abzeichen und die Raid-Exotics plus Katalysator, sobald der komplette Raid gemeistert ist. Der Einsatztrupp, der als erstes den epischen Raid abschließt, erhält zudem Raid-Gürtel – ein Statussymbol für den Sieg im Rennen um „World’s First“. Erst nach Bestätigung des ersten Abschlusses wird die normale Version für alle anderen freigeschaltet.

Neue Quests und Belohnungen

Zusätzlich zu den härteren Begegnungen gibt es neue Quests, die besondere Fähigkeiten beim Raid-Händler freischalten. Wer sie abschließt, kann sich den Katalysator für den „Tosender Beifall“ sichern. Spieler, die den Raid bis zum 5. Dezember 2025 um 18:59 Uhr MEZ abschließen, können den exklusiven Raid-Ring erwerben. Der Ring bleibt bis zum 6. Januar 2026 verfügbar. Auch die Bungie-Prämien wurden verlängert: Raid-Jacke und Raid-Umhängetasche können so noch länger gesammelt werden, egal ob normale oder epische Version.

Bungie setzt mit der epischen Version von „Die ewige Wüste“ ein deutliches Zeichen. Wer Destiny 2 ernst nimmt, muss zusammenarbeiten, clever agieren und die neuen Mechaniken meistern. Die Belohnungen sind attraktiv, der Wettkampfmodus anspruchsvoll, aber fair. Für Raid-Fans ist das ein Muss.