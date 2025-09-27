Latest

Destiny 2: Ash & Iron – Spielerzahlen brechen nach Edge of Fate um 80 % ein

Destiny 2: Ash & Iron – Nach Edge of Fate bricht die Spielerzahl auf Steam um 80 % ein. Fans kritisieren Bugs, Sperren und ein „punishing“ Gameplay.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Destiny 2 Renegades

Eigentlich sollte Edge of Fate der nächste große Wurf für Destiny 2 werden: ein Portal-System für Neueinsteiger, überarbeitete Rüstungswerte, ein frisches Gear-Tiering. Bungie versprach Vereinfachung und Flexibilität, geliefert wurde jedoch ein Mix aus Bugs, Balance-Frust und gesperrten Accounts in ganzen Regionen.

Inhalt

Das Ergebnis: Die Spielerzahlen auf Steam sind so niedrig wie nie, wie The Game Post feststellt. Laut SteamDB zählte der Launch noch rund 98.000 gleichzeitige Spieler, ein solider Wert, doch nur zwei Monate später liegt der Peak bei knapp 18.000. Das sind über 80 % weniger und ein historisches Tief für die PC-Version.

Historischer Vergleich: Von der Spitze ins Mittelfeld

Zum Vergleich:

  • The Witch Queen brachte über 290.000 Spieler an den Start.
  • Lightfall lag sogar bei mehr als 316.000.
  • Edge of Fate startet mit 98.000 und rutscht nun Richtung Bedeutungslosigkeit.

Damit liegt die Expansion deutlich hinter früheren Add-ons, und das, obwohl Bungie die Kampagne inhaltlich durchaus gelobt wird. Viele Fans sprechen von einer der besten Storylines seit The Witch Queen.

„Punishing“ statt Belohnung: Warum Spieler abspringen

Auf Reddit und in Foren zeichnen sich klare Muster ab:

  • Wiederkehrende Waffen (Hung Jury lässt grüßen).
  • Activities, die sich leer anfühlen.
  • Ein Power-Level-System, das Veteranen mit Modifikatoren und -40-Nerfs gängelt.

Viele beschreiben das Spiel schlicht als „punishing“ – also so hart und grindlastig, dass selbst langjährige Spieler aufgeben. Hinzu kamen Sperren in Russland, Belarus und anderen Regionen. Während Steam mittlerweile Rückerstattungen auch außerhalb des normalen Zeitfensters anbietet, bleibt Bungie vage und verweist auf „gesetzliche Einschränkungen“.

Destiny im Dauerkrisenmodus

Für die Branche ist das ein Lehrstück darüber, wie fragil Live-Service-Spiele geworden sind. Destiny 2 war jahrelang das Musterbeispiel für langlebige Content-Strategien. Jetzt zeigt sich: Eine einzige missratene Expansion kann reichen, um die Basis massiv auszudünnen.

Ironisch: Während Bungie im Shop mit dem Update Ash & Iron neue Eververse-Sets anbietet, müssen Spieler im Eisenbanner mit sieben Jahre alten Rüstungen vorliebnehmen, die Entwickler beschrieben das wohlgemerkt als „cooles, neues Set“.

Noch bleibt die Hoffnung auf den Raid „Desert Perpetual“. Doch selbst die World-First-Jagd wirkt im Vorfeld verhaltener als bei früheren Spitzenzeiten. Sollte Bungie die Balance-Probleme und die Kommunikationsdefizite nicht schnell in den Griff bekommen, könnte „dieses Spiel stirbt“ mehr als nur ein Reddit-Spruch sein.

