Destiny 2: Ash & Iron und Portal-Updates bringen frischen Wind ins Spiel

Destiny 2 Ash & Iron Update bringt neue Portal-Loots, Trials-Belohnungen und Dungeon Lairs. Erfahre, wie Hüter Power, Gear und World First-Rennen optimal nutzen.

Lukas Neumann
lukas author
Lukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Destiny 2 The Edge Of Fate Launch

Destiny 2 bereitet sich auf eine der größten Änderungen der letzten Monate vor. Mit dem Ash & Iron Major Update, das nächste Woche startet, sowie umfassenden Anpassungen am Portal, sollen sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene Hüter mehr Kontrolle über ihre Belohnungen und Aktivitäten bekommen. Für Fans von PvE und PvP bedeutet das nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch strategische Anpassungen im Spielalltag.

Inhalt

Ash & Iron: Mehr als nur ein Update

Am 9. September startet das Entwicklerteam live auf Twitch und zeigt erstmals Details zum Update. Wer mindestens 15 Minuten zuschaut und sein Bungie-Konto verknüpft, bekommt als Dankeschön das „Knights of Old“ Emblem. Für Spieler ist das ein kleiner, aber feiner Bonus, und ein Vorgeschmack darauf, wie sehr Bungie Community-Feedback diesmal in den Vordergrund stellt.

Neben der Veröffentlichung von Renegades warten neue Portal-Loots, Trials-Belohnungen, Dungeon-Lairs und Verbesserungen im Belohnungssystem. Besonders spannend: Dungeon Lairs wie „Pit of Heresy“ und „Duality: Nightmare of Gahlran“ werden für zwei Wochen für alle Spieler zugänglich sein, inklusive klassischer Loot-Optionen. Das gibt Hütern die Möglichkeit, sich gezielt auf seltene Items zu konzentrieren, ohne gleich auf teure Dungeon Keys angewiesen zu sein.

Portal- und Trials-Anpassungen

Mit Destiny 2 Update 9.1.0.1 werden Portal-Aktivitäten überarbeitet. Einige Mods, die bisher den Spielspaß bei Matchmade-Aktivitäten stark beeinflussten, werden entfernt, dafür steigt die Konsistenz beim Power-Reward – von 400 bis 550 Power wird das Erreichen bestimmter Ränge nun direkt mit Bonus-Power belohnt.

Die Trials werten Spielerlebnisse auf PvP-Seite auf: Ein wöchentliches Featured Weapon garantiert gezieltere Chancen auf Pinnacle-Gear. Das sorgt für eine bessere Balance zwischen PvE- und PvP-Spielerfahrungen und gibt engagierten Hütern klare Ziele für die Woche.

Epic Raid und World First

Für Hardcore-Spieler verschiebt sich der Start des Epic Raid um eine Woche auf den 27. September. Gleichzeitig gelten neue Regeln für die World First Competition: Streaming auf Twitch oder YouTube ist Pflicht, um Transparenz und Fairness sicherzustellen. Bungie reagiert damit auf vergangene Kritik und sorgt dafür, dass Rennen um die ersten Clears weniger anfällig für Betrug sind, ein wichtiger Schritt für die Community, die Wert auf echte Herausforderung legt.

Ash & Iron und die damit verbundenen Updates zeigen, dass Destiny 2 nicht nur Content erweitert, sondern aktiv auf Spieler-Feedback eingeht. Wer sich frühzeitig informiert und die neuen Systeme versteht, kann gezielt seine Power steigern, Loot optimieren und sowohl im PvE als auch im PvP profitieren.

Wie ihr diese Anpassungen am besten für eure eigenen Builds nutzt, bleibt spannend – und wird wohl die kommenden Wochen die Diskussionen der Community bestimmen.

