Destiny 2: Heresy Akt III startet heute – Ein epischer Kampf gegen das Hive-Pantheon

Destiny 2 wird heute mit dem Start von Akt III von Heresy noch intensiver und epischer. Die Hüter müssen sich nun dem Hive-Pantheon stellen – einer der gefährlichsten und mysteriösesten Bedrohungen im gesamten Universum. Akt III bringt nicht nur neue Story-Inhalte, sondern auch frische Herausforderungen für alle Hüter, die ihr Können im Nether und im Hof der Klingen unter Beweis stellen wollen.

Die Dreadnaught wird zur neuen Spielwiese, auf der nicht nur alte Feinde lauern, sondern auch der überarbeitete Angriff der Sonnenlosen Zelle aus Destiny zurückkehrt. Fans des Originals können sich auf nostalgische Momente freuen, während sie sich durch die überarbeiteten Encounter schlagen. Doch das ist noch nicht alles: Neue Artefakt-Mods warten darauf, freigeschaltet zu werden, was den Hütern zusätzliche taktische Optionen für ihre Kämpfe bietet.

Doch was wäre Destiny 2 ohne exotische Beute? Akt III bringt eine neue exotische Waffe ins Spiel – die Barrow-Dyad-Maschinenpistole. Diese beeindruckende Waffe kommt mit zwei neuen Katalysatoren und ihrer fünften Intrinsic-Fähigkeit. Wer die Herausforderung sucht, kann sich durch die Derealize-Mission kämpfen und den Triumph „Auserwählter Pfad“ erringen, um sich das Bungie-Prämien-Angebot zu sichern und die exotische Waffensammlung zu erweitern.

Epische Crossover warten

Aber der Spaß endet nicht auf der Dreadnaught. Destiny 2 bringt nun einen Hauch des Universums in die Welt von Sea of Thieves. Im neuen Crossover können Hüter mit dem ikonischen Lightbearer-Flair die hohe See erobern. Schiffe im Hunter-, Warlock- und Titan-Stil stehen bereit, um mit exklusiven Kosmetika, Waffen und einem einzigartigen Schiffswappen auf den Wellen zu glänzen. Seid ihr bereit, als Destiny-Hüter in die Rolle des Piraten zu schlüpfen und die Weltmeere zu beherrschen?

Doch das Crossover-Universum hört hier nicht auf. Brawlhalla von Ubisoft erhält ebenfalls ein Destiny 2-Inspirations-Update. Das „Guardians Crossover-Event“ bringt Hunter, Titan und Warlock als spielbare Charaktere mit klassischer Rüstung und bekannten Waffen wie dem legendären Gjallarhorn. Für alle, die ihren Brawlhalla-Charakter noch weiter individualisieren möchten, gibt es exklusive Ghost Companions und ein besonderes Ghost-Modell, das ihre Verbindung zum Destiny-Universum vertieft.

Währenddessen läuft in Destiny 2 weiterhin das „Moments of Triumph“-Event, bei dem Hüter ihre Erfolge im Jahr von The Final Shape feiern können. Es warten Belohnungen und der exklusive MMXXIV-Titel auf die fleißigsten Spieler.

Abgerundet wird das Update mit dem kommenden „Rite of the Nine“-Event, das nicht nur neue Dungeon-Herausforderungen bietet, sondern auch einzigartige Waffen im unverwechselbaren Nine-Design. Und für PvP-Fans gibt es bald den neuen fahrzeugbasierten Modus „Heavy Metal“, in dem Spieler mit Brigs und Drakes aus Destiny 2 gegeneinander antreten können.

Bereitet euch vor, Hüter, es ist eine aufregende Zeit, mit neuen Herausforderungen, einzigartigen Belohnungen und einem Crossover-Universum, das keine Grenzen kennt!