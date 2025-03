Destiny 2: Ketzerei – Akt 2 entfesselt neue Herausforderungen und epische Belohnungen

Außerdem kommt mit dem dritten Akt der überarbeitete Strike „Sonnenlose Zelle“ aus dem Original-Destiny zurück. Besonders spannend ist der neue, auf Fahrzeugen basierende PvP-Modus „Schwermetall“, in dem die Hüter Bomber und Dracons (die Mechs und Panzer in Destiny 2) im Kampf einsetzen können.

Auch die beliebten Hüter-Spiele feiern ihr Comeback. Titanen, Warlocks und Jäger treten erneut in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander an, um Ruhm und Ehre für ihre Klasse zu erlangen. Neu in diesem Jahr ist der „Rushdown“-Modus, ein Boss-Rush-Event, das herausfordernde Begegnungen aus Destiny 2-Kampagnen, saisonalen Story-Missionen und exotischen Missionen zusammenbringt. Mit ansteigender Schwierigkeit gibt es drei verschiedene Modi. Wer mindestens drei Begegnungen in einem beliebigen Modus abschließt, erhält eine Hüter-Spiele-Waffe. Im Experten-Modus gibt es sogar die Chance auf Meisterwerk-Versionen dieser Waffen.

